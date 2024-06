RESUMO DAS NOVELAS, 6/6: Vênus, Electra, Andrômeda e Plutão sofrem por terem que desistir de sua missão, em Família é Tudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela aceita trabalhar para Beatriz, mas ao chegar na casa de Vega, Samantha a confronta.

(20h30). A Infância de Romeu e Julieta

Glaucia assiste uma reportagem na TV que pauta a crise na Monter Holding e o desvio de dinheiro. No Mundo da Imaginação, Romeu Monteiro e Julieta Campos falam para Romeu Montéquio e Julieta Capuleto que a história deles afetou Castanheiras. Romeu Montéquio e Julieta Capuleto dizem que não sabem o desfecho da história deles, mas que vão permanecer juntos pelo amor. A gangue Pedalzera e o grupo Extraordinários finalmente se unem para encontrar pistas no Mundo da Imaginação. Karen e Lívia vão ao restaurante de Daniel; Karen invade a cozinha e sabota a comida do Chef. Glaucia vende itens pessoais para conseguir dinheiro e viajar. Karen admite a Julieta que sabotou o prato do Chef Daniel já que ele fez Telma sofrer; Lívia fica do lado da irmã. Nando e Dimitri perguntam para Fred se Glaucia roubou a empresa.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Aat força a barriga para também entrar em trabalho de parto. Sarai fica feliz em ter ajudado as duas rainhas. Gate é condenado a morte pelo assassinato de Abubakar. Sarai implora pela vida de Gate. Dois anos depois, Gate recebe a vista de Femi. Abrão se assusta com o pedido do faraó.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Lola e Blanchette despistam Tia Salete, que pensa tê-las reconhecido de algum lugar. Tia Salete confronta Corina Castello. Zefa Leonel ameaça Deodora com sua arma, e Vespertino chora nos braços de Seu Tico Leonel. Artur aconselha Deodora a não prestar queixa na polícia contra Zefa Leonel. Blandina pede ajuda a Quinota para se casar com Zé Beltino com a bênção de Zefa Leonel. Dona Castorina e Dracena encontram Blandina.



(19h40) Família é Tudo

Vênus, Electra, Andrômeda e Plutão sofrem por terem que desistir de sua missão. Júpiter decide ajudar Guto a conquistar Lupita. Jéssica finge aceitar o casamento de Electra e Luca. Leda estranha alguns hábitos de Bráulio. Catarina entrega para Vênus o laudo dos bombeiros e pede que ela decida se continuará com a missão. Tom chega à casa de Patty. Brenda garante a Paulina que Patty não falará a verdade para Tom. Vênus discute com Hans, e pensa antes de assinar o documento de desistência da herança de Frida.



(21h20) Renascer

Pastor Lívio se prontifica a levar Du e os amigos até a fazenda de José Inocêncio. Inácia parece desconfiar de Du. Morena percebe o interesse da afilhada por Joana. Pastor Lívio avisa a Augusto e a Inácia que Bento está provisoriamente instalado na venda de Norberto. Morena alerta Bento para não deixar passar a oportunidade de ter Lu em sua vida. Dona Patroa observa Eliana saindo com Egídio de carro na vila. Joana critica Tião por sonhar alto demais. Du, Neno e Pitoco chegam à fazenda e Teca fica radiante. Du é frio com Teca e Inácia pressente que ele não é boa pessoa. Buba sugere a Teca que elas contem a verdade pra Zé Inocêncio. José Inocêncio permite que Du, Pitoco e Neno fiquem na fazenda. Mariana repreende Inocêncio por tomar a decisão sem consultá-la.