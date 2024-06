HORÓSCOPO, 10/6: Os astros favorecem as relações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Você começa a semana com a corda toda para encarar qualquer tarefa, mas é nas comunicações que você vai dar um show. Mantenha o foco no serviço, mas sem perder a leveza, meu cristalzinho. O amor segue mais leve. Cor: PRETO Palpites: 06, 42, 15

TOURO

Você conta com praticidade e bom senso para encarar as tarefas cotidianas. Só não vale deixar a família em segundo plano, tá? E se estiver precisando de uma grana, alguém vai estender a mão. E vale retribuir na mesma moeda! No amor, aposte em demonstrações de carinho. Cor: VIOLETA Palpites: 33, 26, 51

GÊMEOS

Pra começar bem a semana, a dica das estrelas é aproveitar ao máximo suas ideias e seu raciocínio rápido. Seu signo se destaca na comunicação e você pode expandir seus contatos. O amor sai ganhando se falar sobre seus sentimentos. Cor: ROSA Palpites: 32, 59, 06

CÂNCER

Você começa esta segunda com habilidade extra para organizar as finanças, encontrar novas oportunidades de lucro e subir na carreira! Só cuidado para não se arriscar, porque você tem mais chances se agir nos bastidores. O amor fica um pouco parado. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 39, 46, 01

LEÃO

Contato com gente de fora conta com ótimas energias e os amigos podem dar uma mãozinha, inclusive na vida profissional. Há boas chances de realizar suas esperanças e fechar o dia com um saldo positivo. A sintonia cresce no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 18, 34

VIRGEM

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, agir nos bastidores será o melhor conselho que você vai receber dos astros. Guarde seus planos, porque nem todo mundo é de confiança, tá? No amor, seu jeito mais retraído pode incomodar, mas explique que não é nada pessoal. Cor: VERDE Palpites: 40, 42, 51

LIBRA

Você começa a semana com grandes esperanças e muito pique para correr atrás dos seus objetivos. Pode ter bons resultados no trabalho se aproveitar as vibes positivas para sair da sua zona de conforto. Clima mais acolhedor no amor. Cor: AZUL Palpites: 57, 39, 03

ESCORPIÃO

A Lua te dá uma dose extra de ambição, meu cristalzinho. É um bom momento para sonhar alto e conquistar tudo o que deseja! Vai sobrar energia para mergulhar no trabalho e mostrar o que é capaz de fazer. No amor, a intimidade vai esquentar! Cor: DOURADO Palpites: 12, 57, 46

SAGITÁRIO

Os astros favorecem as relações, e enviam ótimas energias para trabalhar em equipe e trocar experiências. E seu jeito mais colaborativo pode até render uma parceria interessante. Bom humor e animação deixam o amor mais gostoso! Cor: BEGE Palpites: 41, 08, 05

CAPRICÓRNIO

O dia começa agitado, e você vai precisar de toda a sua energia pra encarar as surpresas que devem surgir! Pode se preparar para mudanças no trabalho e em casa. É um bom momento para encerrar algo, e partir para uma nova fase. O amor conta com uma química de milhões. Cor: AZUL Palpites: 02, 47, 20

AQUÁRIO

Você pode aproveitar as boas energias para valorizar os relacionamentos e priorizar quem é importante em sua vida. É um bom momento para valorizar quem está ao seu lado. Pode se preparar para surpresas maravilhosas no amor! Cor: PRATA Palpites: 02, 20, 47

PEIXES

Você tem tudo para se destacar no serviço, mas talvez tenha que dividir a atenção com as tarefas domésticas. Pode ser que apareça mais trabalho do que esperava, mas não desanime. A rotina pode dar as cartas no amor, mas isso não será algo ruim. Cor: LARANJA Palpites: 30, 28, 01