RESUMO DAS NOVELAS, 10/6: Teca reage quando José Inocêncio avisa a todos que o teste de DNA será realizado, em Renascer

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela é resgatada pela polícia, mas sofre com Alma publicando suas fotos anonimamente. Leonardo denuncia o assassinato de Sandro.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Sem que Pórcia perceba, Fausto joga a aliança da filha no lixo. A gangue Pedalzera, os Extraordinários, Romeu e Julieta entram no Mundo da Imaginação para descobrir o que tem na tão aguardada 'Grande Porta'. Alex fica com ciúmes de Diego com Lívia na noite de pijama do CEC. Laura e Telma falam mal de Mariana. A energia elétrica de Castanheiras acaba, Daniel e Mariana ficam sozinhos no restaurante.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sarai se prepara para o casamento. Abrão chega ao palácio e fala com Sarai. Gate se emociona ao rever seus pais na prisão. Helda chora com o sumiço das filhas de Ló. Ziva e Simei convencem Gate na prisão. O faraó e suas esposas sofrem com a praga. Ayla agradece a Lúcifer.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Jordão reconhece Zefa Leonel e abaixa sua arma, que mirava a garimpeira a mando de Deodora. Dracena conhece Zé Beltino, e repreende a armação de Blandina contra o rapaz. Castorina se preocupa com Dracena. Quinota confunde Artur com Marcelo. Jordão devolve o dinheiro de Deodora e afirma que jamais atentará contra Zefa Leonel. Deodora se irrita com Jordão e exige que o rapaz trabalhe para ela. Para livrar Guilherme Tell das ameaças de Primo Cícero, Caridade inventa que o poeta é seu noivo. Artur procura Marcelo.

(19h40) Família é Tudo

Paulina se desespera diante da chantagem de Patty. Tom consegue falar com Vênus. Ramón vê Paulina portando dólares e fica intrigado. Jéssica tem uma ideia para separar Luca de Electra. Júpiter revela a Guto que mentiu para Lupita. Netuno/Léo ajuda Vênus a alugar um foodtruck. Ramón comenta com Tom que viu Paulina com os dólares. Hans se impressiona com o plano de Jéssica. Vênus se lembra de que foi Brenda quem a incentivou a fazer a surpresa para Tom, e decide contar para o noivo.



(21h20) Renascer

Damião ameaça tirar a vida de Du, caso o jovem cruze seu caminho. Deocleciano pede desculpas a Zinha e apoia a afilhada. Teca reage quando José Inocêncio avisa a todos que o teste de DNA será realizado. Teca se refugia na antiga casa abandonada de Venâncio, o pai boi, e se depara com a aparição de Santinha. Maria Santa avisa a Teca que não deve temer a verdade. Dona Patroa fica furiosa ao saber que Eliana se mudará para a casa de Egídio. José Inocêncio diz a Mariana que o resultado do exame de Teca demorará um mês. Teca surpreende Du ao avisar que fez o teste de DNA e que todo mundo saberá que o filho deles não é um Inocêncio.