São João de Caruaru tem pé de moleque gigante de 20 metros e 2 toneladas

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, celebrou a 27ª edição da Festa do Pé de Moleque Gigante, um dos momentos mais aguardados do São João da cidade, neste sábado (8). O evento foi realizado no bairro das Rendeiras e contou com degustação e muito forró.

Segundo os organizadores, o bolo deste ano mediu mais de 20 metros e pesou duas toneladas, servindo oito mil fatias. A iguaria gigante começou a ser preparada na semana passada por Maria Eugênia, de 78 anos, conhecida como Dona Maria do Bolo, idealizadora do evento.

Receita

Bolo gigante da 27ª Festa do Pé de Moleque Gigante, em Caruaru, foi idealizado por Maria Eugênia, conhecida como Dona Maria do Bolo - Tayson Mayrchael/Agência LK

A receita é repassada por ela sem nenhum segredo, o bolo, que tem um sabor marcante, leva 1.000 quilos de massa de mandioca, 300 quilos de margarina Primor, 300 quilos de açúcar, 3.300 ovos, 30 quilos de cravo, 30 quilos de canela,30 quilos de erva doce, 70 quilos de doce de goiabada, 90 quilos de castanha, 70 quilos de chocolate e 80 quilos de coco ralado.

Além do Pé de Moleque, o Festival das famosas Comidas Gigantes de Caruaru também inclui outras delícias. O evento, patrocinado pela margarina Primor, continua no próximo sábado (15) com o Bolo de Rolo Gigante da Dona Alda, no bairro do Salgado.