RESUMO DAS NOVELAS, 11/6: Ángela decide terminar o relacionamento com Leonardo, em Contigo Sim

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela decide terminar o relacionamento com Leonardo. Alma usa Ugarte para menosprezar Ángela. Aníbal e Yolanda são condenados.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

À luz de velas, Daniel e Mariana se lembram do casamento e se beijam. Daniel afirma que ainda ama Mariana e ela rebate que também nunca deixou de amá-lo. O grupo Extraordinários, Romeu e Julieta entram na 'Grande Porta' e encontram a Escritora do MDI (Mundo da Imaginação); ela explica que Faustinho não está preso no Mundo da Imaginação pelo furto dos livros e sim por outro motivo. A energia elétrica volta e Mariana vai embora do restaurante, deixando Daniel para trás. Mesmo com os livros de Shakespeare devolvidos ao Mundo da Imaginação, a Escritora explica que as crianças precisam curar a ferida das famílias rivais. Clara aconselha Mariana a viajar para relaxar do estresse.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

O faraó se enfurece e ameaça Sarai e Abrão. Abrão e Sarai deixam o palácio com muitas riquezas. Baraki se desentende com Massá. Adália questiona Lúcifer, mas recebe uma resposta inesperada. A caravana de Abrão deixa o Egito.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Artur exige que Marcelo se afaste de Quinota definitivamente. Quinota percebe o sofrimento de Artur. Marcelo pede que Blandina seduza Artur. Quinota confronta Marcelo e pede que o rapaz fique longe dela. Blandina concorda em ajudar Marcelo. Nivalda se insinua para Aldenor e o manipula a resgatar os documentos das terras de Zefa Leonel. Tobias contrata Emi e Fé sente ciúmes do noivo. Ariosto procura Sabá Bodó para falar sobre as terras dos Leonel. Ariosto convida Zefa Leonel para jantar.

(19h40) Família é Tudo

Paulina fala com Brenda sobre a chantagem de Patty. Plutão tem uma ideia para Guto conquistar Lupita. Leda recebe uma mensagem de um novo pretendente e fica radiante. Luca inicia as aulas de fotografia na Fundação. Jéssica pede a ajuda de Hans em seu plano. Electra destrata Murilo. Laurinha ouve Paulina falando com Patty e conta para Tom. Júpiter atrapalha uma ligação entre Leda e Jules. Electra e Luca pedem que Murilo seja seu padrinho de casamento. Tom convence Vênus a dar um flagrante em Paulina.



(21h20) Renascer

Teca propõe a Du deixar o filho com Buba e viajar pelo mundo. Dona Patroa seduz Rachid. Eliana domina Egídio. Joana pensa em Zinha. Bento sugere a Augusto e Buba que contem a verdade para José Inocêncio sobre a paternidade do filho de Teca. José Inocêncio se recusa a conversar com Augusto sobre Teca antes de o resultado do exame chegar. Deocleciano aconselha Morena a não se apegar a Pitoco. Egídio se ofende quando Eliana lembra que não é a sua mulher. José Inocêncio se surpreende ao chegar em casa e encontrar Egídio à sua espera.