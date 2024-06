RESUMO DAS NOVELAS: Egídio propõe uma trégua para José Inocêncio, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela é agredida em audiência provocada por Ugarte. Leonardo pede perdão a Ángela. Gerardo vê as fotos de Ángela e Samantha exige que ele demita Ángela

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Hélio e Leandro explicam aos netos que um caso de incêndio em Castanheiras foi fundamental para a briga entre as famílias Campos e Monteiro. Mariana chega à pousada e encontra Glaucia hospedada no mesmo local; as duas acabam em conflito. Pórcia e Bassânio vasculham a lixeira e encontram a aliança, no mesmo saco de lixo, eles encontram os rascunhos românticos para Clara; Fausto admite que é o admirador secreto de Clara e Branca. Pórcia alega que só devolve os rascunhos para Fausto se ele aprovar o casamento dela com Bassânio; Fausto aceita o acordo. Karen resolve a situação com Patrick e pergunta se ele quer namorá-la.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Em Sodoma, o rei Bera decide enfrentar o rei Quedorlaomer. Gate fica perturbado com um pesadelo. Abrão vê um arco-íris e diz ser um sinal de Deus. Azel pede a mão de Maresca em casamento. Adália sofre com um pesadelo. Lúcifer incentiva a briga entre Alom e Azel. Abrão fica surpreso com a atitude de Ló.

REDE GLOBO

(18h15) No Rancho Fundo

Zefa Leonel hesita, mas aceita o convite de Ariosto para jantar. Marcelo e Blandina planejam afastar Artur de Quinota. Dona Manuela conforta Artur, que sofre por conta de sua relação com Marcelo. Quinota se surpreende ao ver Zefa Leonel arrumada para um compromisso. Emi agradece a ajuda de Tia Salete. Ariosto inventa para Zefa Leonel que Dona Manuela o traiu e que Artur é filho biológico dela com outro homem. Nastácio revela a Margaridinha e Benvinda que Lola e Blanchette trabalham no cabaré. Seu Tico Leonel flagra Zefa Leonel próxima a Ariosto.

Família é Tudo

Em função do amistoso Brasil x Estados Unidos, não haverá exibição da novela.

(22h05) Renascer

Egídio propõe uma trégua para José Inocêncio. Sandra faz acusações contra Eliana ao saber que a ex-amiga está se relacionando com seu pai. Lu convida os filhos de Tião para estudar na escola. Inácia tranquiliza Teca ao perceber a preocupação da jovem com o resultado do exame. José Inocêncio desconfia quando Mariana demonstra interesse em conhecer o pé de Jequitibá. Eliana reclama com Egídio da demora em solucionar a partilha dos bens de Venâncio. Joana chama a atenção de Dona Patroa por não retribuir o carinho de Rachid. Augusto teme pelo que possa acontecer com ele depois que o pai abrir o resultado do exame.