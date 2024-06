Tudo pronto para o São João de Petrolina 2024, que começa nesta sexta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com estrutura grandiosa e programação diversificada, a festa promete atrair mais de 900 mil pessoas para shows de nomes da música nacional e local

A cidade de Petrolina, principal núcleo urbano do Sertão de Pernambuco, está pronta para promover a festa de São João deste ano, considerada uma das maiores do país.

Com a estrutura já montada no Pátio Ana das Carrancas, o evento acontecerá de 14 a 24 de junho e promete ser grandioso.

O palco, onde grandes artistas vão se apresentar, possui mais de 60 metros de comprimento e cerca de 15 metros de altura, pronto para receber as atrações que farão a alegria dos forrozeiros.

"O ciclo junino, que começou em abril com a ExpoRajada, terminará apenas no dia 30 de junho. A expectativa é que mais de 900 mil pessoas participem dos festejos ao longo desse período", destacou o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade, Giovanni Costa.

Estrutura e novidades

A estrutura da festa é um dos destaques, contando com uma média de 300 banheiros químicos, 10 restaurantes, 25 bares, 8 lanchonetes, além de portaria, telão de LED, gerador, e equipamentos de iluminação e sonorização.

Com uma área total de aproximadamente 55.000 m², o espaço ainda incluirá um camarote com piso easyfloor, bares temáticos e uma praça de alimentação.

Uma novidade especial deste ano é a mudança de local da Vila Cenográfica, agora chamada de ‘Vila São Francisco’, que ficará à esquerda dos visitantes que entrarem na festa.

A estrutura simula uma vila com réplicas de prédios históricos de Petrolina, como a Igreja Matriz e a antiga Estação Ferroviária, além de outras casas que se assemelham a botecos, e uma praça, oferecendo uma experiência imersiva e encantadora para os visitantes. Outra atração inédita é a roda-gigante, colocada ao lado da Vila São Francisco.

Segurança e monitoramento

Para garantir a segurança dos participantes, será instalado pela primeira vez um Centro Integrado de Comando e Controle do Evento (CICCEv) no Sest/Senat.

Este centro abrigará as salas de videomonitoramento e de situação e gerenciamento de crise, utilizadas por todas as forças de segurança presentes.

A colocação de câmeras também foi ampliada no interior do Pátio e em áreas próximas ao evento, como o bairro do Km-02, o Terminal Rodoviário e a Ponte Presidente Dutra.

Programação

O São João de Petrolina 2024 contará com mais de 100 atrações, incluindo grandes nomes da música nacional e artistas locais.

Entre os confirmados estão Gusttavo Lima, Ana Castela, Wesley Safadão, João Gomes, Luan Santana, Nattan, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Xand Avião, Henry Freitas, Vitor Fernandes, Mari e Rayanne, entre outros.