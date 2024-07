RESUMO DAS NOVELAS, 5/7: Agar defende Ismael e se irrita com Sara, em Gênesis

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Mirta descobre que Leonardo está preso por atropelar um ciclista. Samanta volta a atacar Angela, mas ela não se cala e conta suas verdades. Alma garante a Angela que está disposta a pagar o que a família do ciclista pede com a única condição de que ela fique longe de Leonardo. Álvaro comemora que o plano contra o filho de Mirta deu certo.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Lívia assiste o podcast 'Queijo com Goiabada' com Valentina sendo entrevistada; Valentina declara que escolhe os looks e prepara os eventos sozinha, sem citar Lívia. Dimitri consegue pegar a chave da casa de Fausto. Fred diz para Glaucia que não vai voltar com ela; Glaucia pede para Fred formar uma dupla musical com ela; ele nega. Lívia pergunta para Valentina o motivo de não comentar sobre ela no podcast. Dimitri, Ellen, Ian, Nath e Romeu entram na casa de Fausto, mas são pegos pelo zelador.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Agar defende Ismael e se irrita com Sara. O rei Abimeleque mantêm seu castigo a Omar. Abraão e os seus deixam o acampamento. Abimeleque se disfarça para visitar o filho. Leora conhece Omar. Sara sente enjoo e Abraão comemora. Massá desconfia de Omar. Ismael arma contra Massá. O rei Abimeleque surpreende Sara.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Zefa Leonel desconversa e orienta Quinota a consolar Artur. Dracena critica Blandina por se fingir de frágil na frente de Zé Beltino. Floro Borromeu fica enciumado de ver Vespertino falando com Tia Salete. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel trocam olhares, e Deodora fica furiosa. Nastácio é obrigado a contar para Zefa Leonel sobre o sumiço do irmão. Lola mente para manter Aldenor no cabaré. Deodora tem uma ideia ao saber que Aldenor está no quarto de Lola. Zefa Leonel acompanha Vespertino até o cabaré. Quinota questiona Ariosto sobre o interesse em sua mãe. Zefa Leonel flagra Deodora e Seu Tico Leonel.



(19h40) Família é Tudo

Vênus e seus irmãos se organizam para a abertura do restaurante. Tom tenta disfarçar a tensão diante de Vênus. Jéssica faz intriga de Murilo para Luca. Hans não gosta de ver o sucesso dos primos. Lulu destrata Chicão na frente de Ernesto. Enéas mostra uma foto sua com Léo para Nicole. Guto tenta dançar com Lupita, mas é um fracasso, e Júpiter assume seu lugar. Brenda se recusa a sentar-se à mesa com Eva. Wilson acompanha Tom até o hospital. Marta chega à Fundação para levar Netuno/Léo. Guto tira satisfações com Júpiter. A médica avisa a Tom que seu caso é mais grave do que ele esperava.

(21h20) Renascer

Deocleciano aconselha João Pedro a desfazer o trato com Bento. José Inocêncio alerta Teca sobre Mariana. Pastor Lívio aceita levar João Pedro até o acampamento para propor trabalho aos acampados. Marçal os observa de longe. Tião convence seus companheiros a aceitarem a proposta de trabalho de João Pedro. Joana fica orgulhosa com os elogios de Pastor Lívio a Tião. Joana visita Tião no acampamento. Lu deixa todos na casa de João Pedro admirados com a proposta de ensino apresentada para transmitir conhecimento aos acampados sobre as técnicas de manejo do cacau.