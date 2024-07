São João de Caruaru 2024 movimentou R$ 688 milhões na economia, informa balanço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com Prefeitura, festa foi aprovada por 98% do público, entre moradores e turistas, com rede hoteleira chegando a 100% de ocupação

O São João de Caruaru 2024 ultrapassou 2023 e movimentou mais de R$ 688 milhões em 72 dias, informou o prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB) do município em balanço divulgado nesta semana. No total, 3,7 milhões de pessoas aproveitaram o Maior e Melhor São João do Mundo.

A festa também foi aprovada por 98% do público, entre moradores e turistas, de acordo com uma pesquisa encomendada pela Prefeitura de Caruaru.

A pesquisa também apontou que houve ocupação de 100% na rede hoteleira e 90% de ocupação nos voos do Aeroporto Oscar Laranjeiras, em Caruaru. Quanto ao comércio, houve uma melhora de mais de 60% nas vendas em relação ao ano de 2023.

"Além disso, com o dinheiro doado pelo DJ Alok, após ele ter problemas técnicos com os drones no dia 24 de junho, nós iremos adquirir mais uma ambulância para o nosso município", disse Pinheiro.

Segmentos

Em 2024, o São João de Caruaru contou com 72 dias de ciclo junino e 27 polos culturais, sendo 13 na zona rural e 14 na zona urbana. O chamado "São João na Roça" movimentou R$ 4 milhões e atraiu mais de 29 mil espectadores nas 13 comunidades rurais. No total, a festa contou com mais de 1,3 mil atrações culturais dos mais variados segmentos: música, dança, exposições, teatro, grupos culturais e oficinas.

Apesar das polêmicas de artistas de outros gêneros musicais no Pátio de Eventos, Caruaru teve 82% de toda a grade sendo composta por artistas desde gênero musical. Como forma de valorizar quem é da terra, 83% da programação contou com artistas caruaruenses, que somaram 21.147 dos 25.455 totais. O número de artistas selecionados por meio do edital chegou a 88%.

Sustentabilidade

Ao longo dos dias, 315 ocorrências foram registradas, representando 46% a menos do que em 2023 - 100% dos casos foram solucionados. Quanto à sustentabilidade, mais de 60 toneladas de material reciclável foram recolhidas. Já com relação à solidariedade, 24 toneladas de alimentos não perecíveis, 272 colchões, 15 camas, 55 berços e 1,5 mil cobertores foram arrecadados e serão doados a 45 iniciativas.

Confira os números abaixo:

Turismo e Economia

3,7 milhões de pessoas aproveitaram o Maior e Melhor São João do Mundo em 2024;



Mais de 1,5 milhão de turistas passaram por Caruaru durante o período junino;



98% do público aprovou a edição 2024 do São João;



95% recomendam e pretendem voltar para o São João de Caruaru;



90% de ocupação nos voos do Aeroporto Oscar Laranjeiras, em Caruaru;



100% de ocupação da rede hoteleira;



R$ 688 milhões movimentados durante os 72 dias;



Mais de 20 mil empregos diretos e indiretos foram gerados;



Melhora de mais de 60% nas vendas do comércio em relação a 2023.

Cultura

72 dias de evento, com 27 polos culturais (13 na zona rural e 14 na urbana);



Mais de 1,3 mil atrações culturais (música, dança, exposições, teatro, grupos culturais e oficinas);



25.455 artistas se apresentaram no São João;



83% da programação foi composta por artistas caruaruenses, que somaram 21.147;



Foram mais de 4,2 mil horas de músicas reproduzidas;



82% da programação foi composta por artistas do forró;



78% da grade foi composta por artistas locais e 88% de artistas do edital.

Segurança

260 câmeras de videomonitoramento instaladas entre os polos, 30% a mais do que em 2023;



Mais de 17 mil lançamentos de efetivos e reconhecimento facial;



315 ocorrências registradas, representando 46% a menos do que em 2023;



100% das ocorrências registradas foram solucionadas.

Secretaria de Políticas para Mulheres

A Feira da Mulher Empreendedora (Casa Rosa e Estação) faturou R$ 91,8 mil;



583 visitas foram registradas na Casa da Mulher Artesã (com assinatura em ata);



Mais de 15,2 mil materiais educativos foram entregues.

São João Sustentável

Mais de 60 toneladas de material reciclável foram recolhidas



2,5 mil refeições foram fornecidas aos catadores

Foram realizadas ações de educação ambiental com os seguintes parceiros: Neoenergia, Compesa, Detran e Polícia Rodoviária Federal;



3 mil plantios e sementes doadas, com 5 escolas atendidas e 182 alunos beneficiados.

São João Solidário (Transforma Caruaru)

24 toneladas de alimentos não perecíveis;



272 colchões, 15 camas, 55 berços e 1,5 mil cobertores;



5,6 mil latas e 3 mil garrafas de refrigerante, 32 mil garrafas de água, 800 garrafas de suco;



Roupas, agasalhos, produtos de limpeza e de higiene pessoal;



45 iniciativas sociais serão beneficiadas.

Imprensa

Mais de 10 mil publicações online;



Mais de 1.000 inserções no rádio;



Mais de 1.000 inserções na TV;



Mais de 300 horas de transmissão ao vivo pela PrefTV;



Mais de 50 mil notas e matérias em jornais impressos;



Publicações em países como Argentina, México, Paraguai, Portugal e Suíça

Saúde

1.149 profissionais trabalharam nos polos culturais das zonas urbana e rural;

5 ambulâncias foram distribuídas entre os polos Pátio de Eventos, Azulão, Alto do Moura e na Estação Ferroviária;



236 remoções durante o período junino;



2.542 atendimentos, o que representou uma redução de 24,27% em relação a 2023.

São João na Roça

Mais de R$ 4 milhões movimentados;



Mais de 29 mil pessoas curtiram os 13 polos.

Ativações de patrocinadores

Apoio e ativação de mais de 35 empresas;



21 estandes ou ações de experiência de marca.