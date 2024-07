Trate dos assuntos da rotina no seu dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (6), segundo a previsão do astrólogo João Bidu para o fim de semana

ÁRIES - Sabadou com uma vibe caseira e a vontade de ficar no seu canto, descansar e curtir a família tem tudo para crescer. Mas também há chance de receber uma grana que não esperava, ou de contar com o apoio financeiro da família. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: ROSA Palpites: 20, 07, 43



TOURO - Vai ser divertido trocar ideias com gente nova e ampliar seu círculo de amizades, dar um rolê por aí para arejar a cabeça e colocar o papo em dia. As estrelas avisam que também vai se divertir nas redes sociais. O amor fica animado e leve. Cor: BRANCO Palpites: 15, 44, 35



GÊMEOS - As estrelas avisam que vão pintar oportunidades de lucrar e até dobrar seu faturamento, mas talvez tenha que agir de maneira mais discreta. Se emprestou dinheiro pra alguém, pode cobrar: a chance de receber essa grana de volta aumenta hoje. No amor, cuidado com o ciúme. Cor: AZUL Palpites: 18, 48, 39



CÂNCER - Seu jeito mais seguro e decidido ajuda a abrir novas portas e brilhar em tudo o que quiser fazer. Um encontro com os amigos será perfeito para trocar uma ideia ou espantar a rotina. Novidades e conversas descontraídas ajudam a manter a chama acesa no amor. Cor: AMARELO Palpites: 51, 53, 32



LEÃO - Sua intuição estará turbinada e pode ter ideias lucrativas nas situações mais inesperadas. Embora a Lua siga infernizando o seu signo, você pode aproveitar esse momento para recarregar as energias. No amor, sossegue um pouco o facho. Cor: MAGENTA Palpites: 52, 43, 54



VIRGEM - O astral é perfeito para colocar um antigo sonho em prática, traçar novos planos para o futuro ou programar uma viagem a lazer. Você também tende a se importar mais com os outros. A vida amorosa segue firme e forte. Cor: PRETO Palpites: 22, 15, 40



LIBRA - Você começa o dia com pique pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente, e até se envolver em projetos ambiciosos! Aproveite a manhã para colocar em prática novos hábitos e cuidar melhor da saúde. No amor, é hora de fazer planos para o futuro. Cor: VIOLETA Palpites: 23, 05, 40



ESCORPIÃO - O sábado será perfeito para sair por aí, aprender algo novo, cair na estrada ou dar um chega pra lá na rotina. O desejo de viajar segue alto, e pode ser divertido arejar as ideias ou visitar alguém. Há sinal de descontração e momentos divertidos no amor. Cor: PINK Palpites: 60, 24, 31



SAGITÁRIO - O céu promete mudanças e surpresas pela frente! A boa notícia é que você vai sair ganhando, então não precisa se preocupar antes da hora, tá? Mais tarde, sair da mesmice e tentar algo novo pode ser divertido! A química no amor será de milhões, bebê! Cor: AMARELO Palpites: 54, 12, 30



CAPRICÓRNIO - Você continua com o maior pique para curtir as pessoas queridas e dar um chega pra lá na solidão. As relações contam com as melhores vibes e você pode usar isso a seu favor para resolver mal–entendidos. O amor conta com energias incríveis! Cor: VERDE Palpites: 60, 31, 40



AQUÁRIO - Assuntos de rotina tendem a ocupar a maior parte da sua atenção. Faça suas obrigações sem ficar enrolando, assim ainda sobra um tempo pra se divertir. E que tal dar mais atenção à sua saúde? O amor fica rotineiro, mas isso não é sinônimo de chato! Cor: ROXO Palpites: 03, 18, 57



PEIXES - Com a Lua em seu paraíso astral e trocando likes com vários astros, você começa o final de semana com a bola toda! Você conta com a sorte e há chance de se dar bem em aposta, sorteio, rifa... Sinal de momentos mágicos no amor. Cor: AZUL Palpites: 02, 52, 07