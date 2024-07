RESUMO DAS NOVELAS, 9/7: Mirta quer viajar com Gerardo, em Contigo Sim

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Mirta quer viajar com Gerardo. Álvaro se irrita com Dário por passear com a irmã. Abel tenta consertar o carro de Nancy. Gerardo implora a Álvaro que não se case com a filha. Ângela não aceita a ajuda de Gerardo para pagar as mensalidades da escola. Nancy poderia encontrar o amor com Abel. Ângela pede a Álvaro que não se case. Ângela e Gerardo passam um momento constrangedor ao parabenizar o casal recém-casado. Leonardo e Ângela discutem novamente. Os negócios de Álvaro podem acabar.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Téo revela a Amanda que não vai se inscrever no time por causa da Sofia. Romeu diz a Julieta que está chateado por ela só andar com Diego e não dar atenção a ele. Telma desabafa com Mini que nenhum relacionamento dela dá certo. Vera passa o dia com Clara vendo as essências para os novos produtos do Monter Mercado. Pórcia e Bassânio visitam a antiga casa de Laura no Lado Vila para alugar, já que Laura está morando no apartamento de Mauro. Amanda conta a Sofia que Téo se arrependeu e desistiu da vaga do time, e pede para dar uma chance ao filho dela. Vitor afirma que o vídeo em que ele diz ser o responsável pelo desvio de dinheiro da Monter Holding foi feito por inteligência artificial. Karen detesta o piquenique de Patrick e acredita que ele esteja sendo muito grudento. Sofia perdoa Téo. Rosalina admite para Julieta que foi a culpada por causar o acidente de Diego.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Ismael arma um plano mortal contra Massá. Abraão e Sara são surpreendidos com a proposta feita pelo rei Abimeleque. Agar fica transtornada ao saber da gravidez de Sara. Palith convence a irmã de também embebedar Ló. Massá e Adália caem na armadilha de Ismael. Sara vai até o quarto do rei. Prestes a agarrar Sara, Abimeleque é surpreendido por Omar.

REDE GLOBO

(17h50) No Rancho Fundo

Zefa Leonel se enfurece quando Blandina avisa que casou com Zé Beltino sem assinar o acordo pré-nupcial. Tôim entrega contas atrasadas para Quinota e Caridade se espanta. Blandina implora que Marcelo Gouveia devolva sua aliança. Ariosto cogita a ideia de desfazer a sociedade com Zé Beltino, para agradar Zefa Leonel. Zefa Leonel se orgulha de Quinota. Seu Tico Leonel se surpreende ao descobrir que Zé Beltino se casou com Blandina. Zé Beltino pede para Tia Salete ser sua madrinha de casamento. Zefa Leonel e a família chegam ao Racho Fundo.

(18h50) Família é Tudo

Marieta entrega as chaves do carro de Leda para Júpiter. Tom vence a competição, e Cláudio reage enfurecido. Lupita e Guto sofrem um acidente na estrada, e são assaltados. Tom e Vênus se preocupam com o sumiço de Nildes. Otto conta para Netuno/Léo que ele foi contratado para cometer um assassinato. Maya ajuda Luca a procurar Ana. Chicão descobre que foi Lulu quem incentivou Andrômeda a ser desafinada. Os bandidos levam Lupita e Guto para uma mata. Tom pensa em esconder sua doença de Vênus. Júpiter descobre que Lupita e Guto sofreram um acidente na estrada, e se desespera.



(20h05) Renascer

Aos pés do jequitibá, José Inocêncio confessa a Augusto que já sente a passagem do tempo. Teca incentiva Mariana a voltar para José Inocêncio. Aurora, uma investidora e fazendeira do Espírito Santo, aparece na fazenda de José Inocêncio a convite de Zé Bento. Aurora é apresentada a José Inocêncio, que a trata com desprezo. Ela demonstra seu desejo de aprender mais sobre as técnicas de plantio de cacau. Tião é agredido por Marçal, mas disfarça ao ser questionado por Augusto sobre seus ferimentos. Joana repreende Tião, ao saber que o marido esteve nas terras de Egídio e pede a separação. Rachid não suporta a tristeza do amigo Norberto e decide viajar para tentar encontrar Jacutinga. Rachid pede que Dona Patroa espere por ele. José Inocêncio pede a Tião que fale o nome de quem lhe deu a surra e avisa que o capetinha vai protegê-lo.