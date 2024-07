HORÓSCOPO, 11/7: A Lua troca likes com vários astros nesta quinta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A Lua troca likes com vários astros nesta quinta, e promete muita energia para você mergulhar no trabalho com uma dedicação impressionante! As finanças estão protegidas, mas o dinheiro depende do seu esforço, tá? O amor ganha ares de conto de fadas. Cor: PRATA Palpites: 45, 20, 54

TOURO

A melhor notícia é que as estrelas seguem destacando sua criatividade, charme e carisma, além da habilidade para se comunicar. Mas a vida não é só diversão e você precisa direcionar essa energia para o trabalho! O amor ficará recheado de carinho. Cor: PRETO Palpites: 46, 09, 25

GÊMEOS

Seu lado caseiro tem tudo para dar as cartas, mas o seu lado prático tem tudo para dar conta de qualquer desafio que surgir pela frente. Vênus entra em Leão e favorece tudo o que esteja ligado a comunicação, viagens rápidas e vida social. No amor, reforce os laços. Cor: CINZA Palpites: 53, 33, 26

CÂNCER

Vai sobrar disposição para sair da sua zona de conforto, inclusive no trabalho, e testar possibilidades mais arriscadas ou projetos ousados. Tudo que envolva comunicação, seja pessoalmente ou não, pode trazer boas oportunidades! O astral segue perfeito no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 22, 58

LEÃO

O céu avisa que você pode encontrar ótimas oportunidades de encher o bolso. Mas se tudo anda bem nessa área, aproveite para comprar algo que deseja há tempos.No amor, invista no romantismo. Cor: ROSA Palpites: 31, 23, 59

VIRGEM

As estrelas protegem seus interesses e você conta com disposição para começar um curso, fazer uma viagem ou iniciar um projeto pessoal. Mas com Vênus no seu inferno astral a partir de agora, vale a pena agir de maneira cautelosa nas finanças e no amor. Cor: LILÁS Palpites: 16, 61, 11

LIBRA

A vontade de curtir o seu canto, meditar, repensar a vida e até se isolar um pouco tem tudo para crescer. A boa notícia é que o trabalho tem tudo para fluir sem problemas! Clima descontraído no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 52, 16, 47

ESCORPIÃO

Vênus está de mudança para o ponto mais alto do seu Horóscopo, enviando vibes pra lá de perfeitas para a vida profissional. E reunir os amigos e matar a saudade pode ser divertido! No amor, mantenha a paz e aproveite para fazer algo mais animado. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 60, 23, 35

SAGITÁRIO

Se depender da Lua, que troca likes com vários astros hoje, você vai mergulhar no trabalho e levar as suas obrigações muito a sério. E com Vênus iluminando Leão, seu lado otimista e aventureiro também dá as caras. No amor, faça a sua parte para manter o astral leve. Cor: PINK Palpites: 14, 22, 15

CAPRICÓRNIO

Sua curiosidade segue em alta e você pode trocar experiências, aprendendo mais do que imagina e reforçando os laços com as pessoas. Pode pintar boa nova sobre um assunto que envolve a Justiça. Uma dose extra de animação no amor ajuda a afastar a rotina. Cor: VERMELHO Palpites: 34, 10, 25

AQUÁRIO

Os astros anunciam mudanças, seja em casa, finanças ou trabalho. Aproveite para abrir espaço para que as boas energias entrem em sua vida. E mesmo que nem tudo saia de acordo com os seus planos, o seu esforço tem boas chances de ser recompensado. Melhores vibes no amor. Cor: BRANCO Palpites: 18, 27, 45

PEIXES

Você vai fazer o que puder pra deixar o isolamento bem longe. É hora de investir na diplomacia se quiser expandir seus contatos. E com Vênus de mudança para Leão, há sinal de muito serviço pela frente. O amor está protegido pelas estrelas. Cor: CREME Palpites: 50, 53, 51