RESUMO DAS NOVELAS, 11/7: Muke participa do campeonato de Pelota e é desclassificado por má conduta

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Álvaro aplaude os progressos que Clara tem feito na sua saúde. Leonardo busca conselhos sobre seu relacionamento com Alma e Ângela. Leonardo tenta pedir desculpas a Ângela, mas ela não acredita e eles acabam discutindo. Mirta ganha sua nova prótese. Gerardo descobre que sumiram as joias de sua esposa. Samantha planeja se livrar do bebê de Angela. Alma pede outra chance a Leonardo. Estrelinha foge de casa.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Muke participa do campeonato de Pelota e é desclassificado por má conduta. Branca comenta com Fausto que brigou com Clara por conta das cartas do admirador secreto. Bassânio pergunta se Daniel, ao lado de Mariana, aceita ser padrinho de casamento dele. Pórcia convida Vera, ao lado de Bernardo, como madrinha. Nando solicita auxílio de Lívia para ajudar Glaucia a vender roupas na internet. Clara declara a Vera que deseja desfazer o contrato para a produção dos cosméticos. Na sorveteira, Julieta tem um momento meloso com Diego e Romeu flagra a cena, ficando com ciúmes. Romeu fala para Julieta que precisa dela para juntar as duas famílias, mas que ela só pensa em ficar com Diego. Na Monter Holding, Hélio acusa Leandro de sabotagem Vitor criando um vídeo fake.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sara se emociona com a decisão do rei Abimeleque. Meses depois, Sara entra em trabalho de parto. Abraão apresenta o bebê Isaque a todos no acampamento. Ismael demonstra sua maldade.

REDE GLOBO

(18h05) No Rancho Fundo

Zefa Leonel e Ariosto trocam elogios. Deodora se finge de doente para enganar Seu Tico Leonel. Margaridinha vai com Tia Salete à cidade. Nastácio consola Benvinda. Vespertino sente ciúmes de Deodora e Seu Tico Leonel. Zefa Leonel e Ariosto conversam entrosados. Quinota flagra Benvinda e Nastácio se beijando. Primo Cícero se indigna com o valor da conta que recebe no restaurante. Blandina manipula Zé Beltino. Vespertino encomenda a Jordão a morte de Seu Tico Leonel.

(19h15) Família é Tudo

Chicão tenta ajudar Andrômeda. Ubaiara se apresenta para Leda com um nome falso. Netuno/Léo foge do cativeiro de Otto e Marta. Andrômeda é ovacionada pela plateia ao vencer o concurso. Hans se surpreende ao ouvir a prima cantando. Júpiter avisa aos irmãos do desaparecimento de Lupita e Guto. Eva teme que Tom e Vênus a abandonem. Wilson comunica Tom que levou seus exames para serem avaliados por outro médico. Andrômeda ajuda Electra. Plutão marca um encontro com Nicole. Guto cuida de Lupita. Netuno/Léo volta para a Fundação. Nicole descobre que Plutão é um Mancini. Tom decide falar com Vênus.

(20h35) Renascer

José Inocêncio orienta Damião para o trabalho durante sua ausência, e elogia Zinha. Mariana não se conforma ao saber por Inácia que José Inocêncio viajou para o Espírito Santo ao encontro de Aurora. Mariana propõe a Egídio que ambos separem Sandra de João Pedro. Eliana provoca Damião, sugerindo que Ritinha está com outro homem. Inácia comenta com Teca que teme uma tocaia de Mariana contra José Inocêncio. Eliana inventa para Egídio que Marçal pode estar interessado nela. Egídio agride Marçal, que promete se vingar do patrão. Dona Patroa confronta Egídio ao se deparar com o ex-marido em sua casa.