'Antene-se': Coleção de moda se inspira no manguebeat com arte e sustentabilidade

Idealizada pelo estilista Anderson George, da Agender, coleção recebeu incentivo do Funcultura e apoio do projeto Re-Farm Cria, da marca carioca Farm

Inspirada no manguebeat, movimento artístico nascido no Recife que entrou em ebulição nos anos 1990 na música, no cinema, nas artes visuais e também na moda, a coleção de roupas "Antene-se", da marca Agender, aplica arte e sustentabilidade à moda. A assinatura é do estilista Anderson George, paraibano radicado no Recife.



A arte se faz presente através das contribuições feitas pelos artistas pernambucanos Adelmo Lins, Diego Martins e Matheus Neves, conhecido como Tchôca. Eles imprimiram, nas peças, estampas que ilustram suas visões sobre o movimento.

Já a sustentabilidade, abordada pelo manguebeat em temáticas e estéticas, está presente nos bordados que levam resíduos têxteis descartados pelo Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. A iniciativa contribuiu para a redução do impacto ambiental desses excedentes nos rios.

Coleção 'Antene-se', da Agender, foi idealizada pelo estilista Anderson George - UHGO/Divulgação Coleção 'Antene-se', da Agender, foi idealizada pelo estilista Anderson George - UHGO/Divulgação

A coleção ainda tem peças com bordados assinados pelo Grupo Mulher Maravilha, associação que há 50 anos oferta trabalho a mulheres moradoras de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, atuando no fortalecimento social delas e na valorização do fazer artesanal.



Além disso, a marca Agender tem como propósito central (como já demonstra o seu nome) criar roupas que vistam a diversidade de corpos, sem marcação de gênero, tamanho nem idade.

A coleção conta com o Funcultura, do Governo do Estado de Pernambuco, e apoio do projeto Re-Farm Cria, da grife carioca Farm. Em 2023, essa iniciativa contemplou 20 projetos de todo o Brasil com relevância na moda, no âmbito da criatividade, da sustentabilidade ou da responsabilidade social.

Como obter

As peças estão disponíveis para venda no e-commerce agenderloja.com.br e também na loja MAPE - Moda Autoral de Pernambuco, no Armazém 11, Bairro do Recife.