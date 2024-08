HORÓSCOPO, 27/7: Você começa o sábado com muito pique

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Você começa o sábado com muito pique, e vai sobrar disposição para colocar em ordem tudo o que estava pendente. E esse esforço pode render uma grana merecida! No amor, seu lado possessivo cresce, e terá que se controlar para não sufocar. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 34, 36

TOURO

Sabadou, Touro, e respeitar o seu ritmo, meditar e agir discretamente pode ser uma boa pedida para começar bem o final de semana. Ainda bem que a Lua renova seu ânimo, e as relações em geral contam com good vibes. O amor está protegido. Cor: VIOLETA Palpites: 31, 05, 49

GÊMEOS

Vai sobrar disposição para se aventurar em um novo ramo no trabalho, tentar algo diferente na carreira ou na vida pessoal. As amizades também seguem protegidas e a diversão com o pessoal será garantida! A distância (física ou emocional) pode se tornar um problema no amor. Cor: BRANCO Palpites: 11, 34, 47

CÂNCER

A Lua segue no ponto mais alto do seu Horóscopo neste sábado e avisa que a carreira conta com as melhores energias hoje. A Lua entra em Touro no final da tarde e o astral fica mais descontraído. No amor, não arrume confusão à toa. Cor: PRETO Palpites: 25, 19, 10

LEÃO

Sabadou, meu bem, e passeios, viagem e até programa cultural podem movimentar o dia e você tem tudo para se divertir. No final da tarde, a Lua entra em Touro e o astral fica mais sério. Fica difícil manter a paz no amor com tantas críticas. Cor: ROSA Palpites: 52, 43, 47

VIRGEM

Vejo aqui que o fim de semana começa movimentado e você terá que lidar com mudanças em vários setores, Virgem. O seu signo não é lá muito flexível, mas você vai ter que dar um jeito de se adaptar às novidades de hoje. Foque no amor para melhorar o astral. Cor: AZUL Palpites: 20, 61, 25

LIBRA

Relacionamentos seguem em destaque neste sábado, e você terá mais habilidade para lidar com as pessoas de um modo geral. Sua intuição ganha um reforço das estrelas, e vale a pena ouvir se o seu sexto sentido mandar um aviso sobre algo ou alguém, tá? O amor ganha um toque de sensualidade. Cor: AMARELO Palpites: 53, 08, 41

ESCORPIÃO

Talvez tenha que adiar os seus planos de descanso para atingir seus objetivos, mas siga em frente sem desistir. A boa notícia é que o astral fica mais descontraído e as relações contam com as melhores vibes. No amor, há sinal de romance e sintonia, mas também pode rolar muito ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 03, 45, 36

SAGITÁRIO

Você começa o final de semana com as melhores energias e os planos para o dia de folga contam com a proteção das estrelas. Seu charme segue no modo turbo e vai abrir muitas portas! No amor, talvez tenha que ceder em algumas coisas. Cor: VERMELHO Palpites: 57, 01, 12

CAPRICÓRNIO

Seu lado caseiro fala mais alto e você fará o possível para ficar no seu canto e curtir o dia de folga sem preocupações. Use e abuse do seu charme para se entender melhor com todos à sua volta, e aposte na comunicação para acertar o tom. Tudo perfeito no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 31, 14, 32

AQUÁRIO

Sabadou, Aquário, e você começa o final de semana com um astral mais leve e muito pique para sair e circular por aí. Depois, fica mais fácil resolver coisas em casa e até visitar um parente. No amor, peguem leve no ciúme: isso vale para os dois. Cor: AMARELO Palpites: 57, 01, 39

PEIXES

Você vai se sair melhor ao lidar com dinheiro e pode até encontrar maneiras alternativas de engordar a sua renda. A comunicação será a chave para resolver qualquer atrito que aparecer, mas escolha as palavras com cuidado. No amor, evite assuntos delicados por enquanto. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 40, 05, 22