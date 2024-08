"Jamais vamos esquecer dele por tudo que ele fez. Deixou o legado". Filho de J. Borges lamenta morte do artista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O filho de J. Borges, Cícero Borges, lamentou a morte do pai, na manhã desta sexta-feira (26/7). Em entrevista à TV Jornal Interior, o também artesão prestou uma homenagem ao xilogravurista e cordelista e destacou a importância do trabalho que ele fazia. “Deixou muito orgulho, felicidade e lembrança. Jamais vamos esquecer dele por tudo que ele fez. Deixou o legado”.

No ateliê do mestre, Cícero Borges falou, ainda, sobre o falecimento do pai. “Ele teve uma infecção na perna há, mais ou menos, um mês, mas não quis ficar no hospital, quis vir para casa”, contou. Ele disse que recebeu uma ligação na manhã de hoje falando sobre a parada cardíaca do pai, motivo do óbito.

Cícero trabalhava com o pai, cortando a madeira e auxiliando na criação das xilogravuras.

“Queria agradecer a todos que gostam da obra dele. Ele deixou o legado para meus irmãos e meus filhos”.

O velório de J. Borges deve acontecer hoje, no Centro de Artesanato de Bezerros. O sepultamento está previsto para amanhã, às 15h, Cemitério Santo Amaro.

De patrimônio para patrimônio

Um dos artesãos mais expressivos da tradição cultural dos papangus de Bezerros, Mestre Lula Vassoureiro também lamentou a morte do amigo J. Borges. “Perdemos uma barra de ouro. Nenhum J. Borges não vai existir mais”.

Intitulado Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2013, o mestre relembrou, ainda, a amizade de longa data com o xilogravurista, que levou os dois a viagens pelo país, em cidades como Teresina e Brasília, e a 24 edições da Fenearte (Feira Nacional de Negócios de Artesanato) no estado. “A gente era quase irmão. Bezerros está de luto”, completou.