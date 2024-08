HORÓSCOPO, 28/7: O dia pede um pouco mais de atenção ao lidar com dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

O dia pede um pouco mais de atenção ao lidar com dinheiro, e as estrelas mandam um recado: não se apegue demais ao que possui, tá? Mas logo o astral melhora e você pode até colocar o orçamento em ordem. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: PRETO Palpites: 50, 23, 31

TOURO

O dia começa tenso, e algumas relações podem se desgastar. Respire fundo e não perca a calma, porque o astral vai melhorar. Aos poucos, você fica mais confiante e isso ajuda a se entender com as pessoas. O ciúme pode incomodar no amor, mas logo tudo fica de boa. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 23, 40, 60

GÊMEOS

A vontade de ficar no seu canto e não falar com ninguém pode crescer. Relaxe e pense duas vezes antes de sair por aí falando tudo sem filtro. Ainda bem que o astral fica mais leve, e pode sobrar disposição até pra tomar algumas decisões. No amor, deixe as fofocas de lado. Cor: CINZA Palpites: 09, 18, 45

CÂNCER

Podem surgir alguns atritos nas suas amizades, especialmente se emprestou dinheiro a alguém ou pediu uma grana emprestada. Respire fundo e tente relevar algumas coisas, porque logo o astral melhora e fica mais fácil voltar às boas com todo mundo. No amor, só não vale exagerar no ciúme. Cor: LILÁS Palpites: 05, 13, 41

LEÃO

O dia começa um pouco tenso, e pode ser difícil evitar alguns atritos se você tiver que lidar com críticas e cobranças. Respire fundo e não fique caçando problemas, meu cristalzinho, porque logo o astral melhora. No amor, reveja suas expectativas e pense no futuro. Cor: MAGENTA Palpites: 03, 21, 39

VIRGEM

Se planejou um passeio ou uma viagem, talvez nem tudo saia como você espera. Mas não é o fim do mundo: tudo se ajeita com um pouco de jogo de cintura! Mais tarde, dar uma volta por aí e respirar ar fresco pode fazer maravilhas pelo seu humor. Bom astral no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 44, 53, 23

LIBRA

Há sinal de desgastes em algumas relações, e repense se vale a pena insistir em ficar ao lado de alguém que não te trata como merece. Mas é melhor analisar algumas coisas com calma e não agir por impulso. O amor ganha uma dose extra de sensualidade! Cor: ROXO Palpites: 54, 27, 39

ESCORPIÃO

Há sinal de alguns atritos nos seus relacionamentos, especialmente se tiver que lidar com críticas. A boa notícia é que o astral melhora aos poucos e você pode se entender com quem é importante para você. No amor, fuja de atritos bobos ou de cobranças exageradas. Cor: VIOLETA Palpites: 49, 59, 13

SAGITÁRIO

A saúde pode exigir um pouco mais de atenção, ainda mais se enfiou o pé na jaca ontem ou exagerou na comida. Apesar do dia de folga, algumas tarefas podem exigir atenção, inclusive em casa. A rotina vai dar as caras no amor, mas isso não precisa virar um problema. Cor: VERDE Palpites: 26, 15, 42

CAPRICÓRNIO

O domingo começa tenso, mas invista no diálogo e esclareça o que estiver incomodando, assim as coisas voltam ao normal. E com a Lua no seu paraíso astral, nada será capaz de tirar a sua paz hoje! Bom humor e descontração ajudam no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 55, 48, 37

AQUÁRIO

Assuntos de casa e família ocupam a sua atenção, mas há sinais de atritos com pessoas próximas. Ainda bem que tudo se acerta aos poucos! Vale tirar um tempo pra ficar no seu canto, relaxar e esquecer o estresse da semana. O ciúme será o maior vilão do amor. Cor: BRANCO Palpites: 38, 29, 09

PEIXES

A comunicação está em alta na maior parte do dia. Pena que você pode se chatear com indiretas ou com gente intrometida. Essa tensão melhora aos poucos, e você pode resolver qualquer mal–entendido com uma conversa. Um astral leve e gostoso garante ótimos momentos no amor! Cor: ROSA Palpites: 51, 04, 42