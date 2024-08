RESUMO DAS NOVELAS, 29/7 a 3/8: É semana de estreia da novela A Caverna Encantada, no SBT

TV JORNAL / CANAL 2

CONTIGO SIM

Capítulo 71 – segunda, 29 de julho

Oscar conta a Nélida que conheceu um menino no dia do vazamento de gás, mas sente muito medo de que ele possa estar confundindo as coisas, por isso ela o aconselha a “sair do armário”. Gerardo pede a Pablo que não brinque com a Luz. Leonardo e Alma juram amor eterno, mas Angela chega à igreja errada e não consegue impedir o casamento do homem que ama. Álvaro descobre que Álvaro é conivente com Alma e volta a se decepcionar com ele. Angela chega à reunião de casamento de Leonardo e Alma, mas Samanta proíbe sua entrada então ela não hesita em ameaçar machucar seu bebê, mas pede para falar com Álvaro para reclamar com ele por tê-la levado para outra igreja que não era a correta.

Capítulo 72 – terça, 30 de julho

Mirta coloca uma droga na bebida de Gerardo para que ela aproveite o fato de os dois estarem sozinhos em casa para começar a seduzi-lo e a beijá-lo. Clarita aconselha Álvaro a se divorciar de Samanta e brigar por Angela, mesmo que sua decisão o coloque em uma situação difícil. . situação económica difícil. Leonardo confunde Alma com Angela, Clarita procura Angela em sua casa e pede que ela dê uma segunda chance ao irmão Álvaro. Clarita garante a Angela que um dia Álvaro vai se divorciar de Samanta e pede que ela se dê a oportunidade de amá-lo novamente. Leonardo pede desculpas a Alma pelo ocorrido e Angela fica sabendo da morte de padre Marcos.

Novela Contigo Sim, do SBT - Reprodução SBT

Capítulo 73 – quarta, 31 de julho

Angela avisa Eddy que se ele realmente gostou de Oscar não deveria perder a oportunidade de conhecê-lo, Samanta não hesita em humilhar Adela e Angela conta diante de seus colegas que foi vítima de uma rede de tráfico de escravos brancos. Clarita questiona Adela se ela realmente sente algo por Dom Gerardo, mas ela não sabe o que responder. Angela e Nélida conseguem reunir Eddie e Oscar e Cândida volta à vida de Álvaro e garante que não parou de pensar nele. Alma surpreende Angela ao zombar que ela não conseguiu impedir seu casamento com Leonardo e não hesita em ameaçá-la se ela contar a verdade, então Angela não aguenta mais a humilhação e lhe dá um tapa.

Capítulo 74 – quinta, 01 de agosto

Mirta tenta convencer Gerardo a se dar uma chance, mas ele recusa e mostra sua rejeição. Samanta dorme com Vidal e ele lhe dá informações valiosas sobre Adela Félix encontra Luz beijando Pablo e a ataca. Álvaro entra no quarto de Clarita e a encontra beijando Darío, então ele imediatamente o ataca, mas Clarita confessa seus sentimentos, Ángela descobre que sua mãe é uma assassina e Samanta a chantageia entregando-a às autoridades caso ela se recuse a sair da cidade. Álvaro informa a Clarita que já começou a procurar escolas para ela estudar no exterior, Ángela se despede de Leonardo e Eddie se arrisca com Oscar.

Capítulo 75 – sexta, 02 de agosto

Don Gerardo convida Adela para sair, mas ela o rejeita porque não quer que pensem que ela é uma mulher interessada. Luz consegue se divorciar de Félix e Cândida exige que Álvaro permita que ela veja Clarita. Clarita não quer deixar Darío então decide ir morar na casa do homem que ama, deixando uma carta para seu irmão Álvaro quer fazer as coisas direito e está disposto a defender seu amor. para interromper seu casamento com Alma. Antes de partir para o Real del Mar, Ángela se despede de Don Gerardo e agradece todo o apoio e garante que sempre o viu como um pai. Samanta acredita que Darío não ama Clarita e só está se vingando de Álvaro.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 29/07

Em Januária, Minas Gerais, Anna explora as cavernas de Peruaçu com Paulo, seu pai. Anna se diverte em sua cidade natal e tem como amigo um bicho-preguiça chamado Moleza. Paulo, médico e missionário, ajuda as pessoas da comunidade com seu amigo Mateus. Em Milagres, São Paulo, no Colégio Interno Rosa dos Ventos, Felipe, apelidado de "Pê de Peste", e seu amigo Rui aprontam com os outros meninos do grupo Os Luíses. O professor Jusça aconselha os meninos com bom comportamento. Os Luíses é um grupo de jovens cavalheiros que se reúnem secretamente, formado por André, Lucas, Binho, Benjamin e seu irmão Pedro. Mateus avisa Paulo sobre um grupo perdido em uma região perigosa das cavernas e reforça que ele não poderá levar Anna nessa missão. A rígida diretora Norma, conhecida por dar demérito aos estudantes, informa a inspetora Elisa sobre a chegada de uma nova aluna e manda Elisa dedetizar a escola. Norma apresenta Gabriel como novo professor para Pilar, que não gosta nada da presença dele. Todos os alunos esperam no saguão para receber Anna, mas Felipe "Pê de Peste" apronta colocando um rato no meio de todos, gerando caos. Anna e Paulo chegam no momento da confusão e Anna impede Norma de matar o rato, salvando a vida do animal.

TERÇA-FEIRA, 30/07

Na sala da diretoria, Norma trata Paulo com muita cortesia. O médico explica a Norma que Anna não pode saber da ligação dele com o Colégio Rosa dos Ventos. Elisa apresenta Anna aos funcionários do colégio: Dalete, a cozinheira e Tonico, o faz-tudo, além dos professores Pilar e Gabriel. Anna conhece todos os meninos e as meninas Lavínia, Flora, Isadora, Nina, Jane e Manuela. Tonico leva Paulo à biblioteca; Paulo comenta que a última vez que esteve no colégio, Anna era recém-nascida. Tonico revela a Paulo que só ele sabe do segredo dos carimbos nos livros e que não vai contar para Anna. Pilar presenteia Anna com um livro, que se surpreende com um carimbo na página; Paulo nota a filha com o livro e fica preocupado. Antes de partir, Paulo dá a Anna uma mochila em formato de bicho-preguiça, que a menina batiza com o mesmo nome de seu amigo de Januária: Moleza. Anna se esconde no porta-malas do carro de Paulo.

QUARTA-FEIRA, 31/07

Paulo diz para Anna que vai levá-la de volta para o Rosa dos Ventos. Gabriel declara a Pilar que ela deve aceitá-lo como professor. Antes de entrar no colégio, Paulo compra balas na Lolipopus e o vendedor Thomas conta a história do Goma Behr para a menina. Norma dá um demérito para Lavínia. Anna se despede oficialmente do pai e pede para ele não demorar para voltar. Paulo retorna a Januária e encontra Mateus, partindo para a missão em busca dos sobreviventes nas cavernas de Peruaçu. Pê de Peste joga balas da Lolipopus no chão e Norma cai, fraturando o pé. Lavínia faz de tudo para agradar Norma e diz que vai encontrar o responsável pela sabotagem. Na caverna, Mateus desmaia e bate a cabeça em uma pedra. Lavínia percebe que Anna tem as mesmas balas da Lolipopus nas quais Norma escorregou. Mateus acorda e acredita que está com a mesma doença que Dona Clélia

QUINTA-FEIRA, 01/08

Norma manda Pilar punir Anna, mas Pilar quer provar que Anna é inocente. Norma presenteia Lavínia com o livro "norminhas" e a manda anotar tudo o que ver de errado no colégio. Manu comenta com Anna e amigas que no dia anterior, o Pê de Peste pegou as balas dela e acredita que ele seja o responsável por ferir a Norma; Isadora convoca Shirley e Wanda para ajudar na investigação. Betina fala para sua prima Pilar que achou Gabriel bonito. Felipe e Rui comentam que se livraram do demérito. As detetives Shirley e Wanda procuram pistas pelo Colégio Rosa do Vento que comprovem a inocência de Anna no acidente de Norma. Pilar diz a Dalete que é injusto a diretora Norma culpar Anna e que não vai castigar a menina, mesmo que tenha que perder o emprego; Manu, Isadora, Nina e Anna escutam a conversa. Na caverna, Paulo tenta se comunicar com o mundo externo enquanto cuida do ferimento de Mateus. Na calada da noite, Anna e Manu fogem do colégio

SEXTA-FEIRA, 02/08

Manu e Anna conhecem pessoalmente o famoso Goma Behr; elas pedem a nota de pagamento para comprovar que o pai da Manu comprou balas para ela. Manu, Anna e Isadora apresentam o comprovante de compra da Lolipopus para Norma e a diretora as manda conseguirem uma confissão de Felipe na frente dela. Para Felipe, Rui mostra o manual de bons comportamentos para entrar no grupo "Os Luíses", e admitir os erros é uma delas. Dalete e Gabriel revelam às meninas que Pilar não vai ser demitida. Isadora e Manu explicam para Anna que Moisés foi abandonado e por isso é tímido. Felipe Pê de Peste confessa que ele colocou as balas no chão para Norma cair. Anna recebe uma carta de Paulo mencionando que ele vai estar na festa dela. Chega o dia da festa da Anna, e Felipe estraga o bolo da aniversariante. Gabriel dança com Pilar e Norma não gosta da cena. Enquanto as crianças brincam no evento, Mateus chega com uma notícia impactante e inesperada para Anna.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SEGUNDA-FEIRA, 29/07

Após as famílias Campos e Monteiro receberem a notícia de que Fausto sofreu um acidente com Romeu e Julieta dentro do carro, o médico do hospital avisa que o impacto do acidente foi forte e que a situação de Romeu e Julieta é delicada. Mais tarde, Clara aconselha Trapaça a parar de aprontar. Amigos visitam Romeu e Julieta no hospital. Pórcia pede desculpas aos Campos e Monteiro pela atitude do pai. Em um sonho, Fausto encontra com a Escritora do Mundo da Imaginação e recebe a mensagem de que ele cometeu muitos erros na vida, prejudicando o desenvolvimento de sua criança interior.

TERÇA-FEIRA, 30/07

Leandro ganha apoio de Dimitri e Nando. Hélio admite que a tragédia dos netos foi culpa dele e da briga antiga com Leandro. Vera reconhece que Mariana nunca sequestraria Romeu e acredita na inocência dela. Vera finalmente pede perdão a Mariana e se coloca à disposição para amenizar os danos do passado. Mariana alega que não consegue perdoar Vera no momento, porque foram anos sem ser ouvida.

QUARTA-FEIRA, 31/07

Leandro e Hélio relembram da infância, decidem esquecer o passado e resgatam a amizade. Vera comenta com Bernardo que finalmente consegue entender Mariana e se sente culpada pela prisão dela; Bernardo a acalma e diz que tudo foi um mal-entendido. No hospital, Leandro conta para Bernardo que fez as pazes com Hélio, emocionando o filho. Pórcia comenta com Bassânio que prometeu à mãe, antes de falecer, que cuidaria do pai. Bassânio diz que eles precisam ajudar Fausto.

QUINTA-FEIRA, 01/08

Amigos e moradores de Castanheiras produzem um vídeo de carinho e solidariedade para as famílias Campos e Monteiro. Trapaça confessa à mãe que sente a falta dela; a mãe perde perdão e promete ser mais presente. Lívia chora nos braços de Telma, temendo pelo destino de Julieta. Amigos visitam Romeu e Julieta, que estão em coma, no hospital. Alex e Karen entram no quarto de Fausto e pedem que ele fique longe de Romeu e Julieta; Fausto alega que não queria machucá-los e pede perdão.

SEXTA-FEIRA, 02/08

Amanda deixa de lado o ciúme e fica feliz em ver Téo e Bernardo se apoiando em um momento tão difícil. A Escritora do Mundo da Imaginação explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que as obras de Shakespeare não interferem mais na realidade. Fausto visita o quarto de Romeu e Julieta e pede desculpas aos meninos desacordados. Ainda no hospital, Fausto percebe que Hélio e Leandro fizeram as pazes. Emocionado, Vitor diz a Mariana que a vida dele nunca foi para frente e que é um poço de culpa e mentiras. Vitor pede perdão a Mariana e diz que a ama muito; Mariana aceita e retribuí o carinho.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Ator Thiago Rodrigues como Judá na novela Gênesis - RECORD/DIVULGAÇÃO

Capítulo 114 – segunda, 29 de julho

Ismael ameaça Omar. Abraão abençoa a união entre Gael e Eliza. Abimeleque comete uma gafe com a esposa Najla. Palith embebeda Ló, seu próprio pai, e põe em prática seu plano sinistro. Abimeleque manda levarem Sara até o palácio. Ismael arma um plano mortal contra Massá. Abraão e Sara são surpreendidos com a proposta feita pelo rei Abimeleque.

Capítulo 115 – terça, 30 de julho

Agar fica transtornada ao saber da gravidez de Sara. Palith convence a irmã de também embebedar Ló. Massá e Adália caem na armadilha de Ismael. Sara vai até o quarto do rei. Prestes a agarrar Sara, Abimeleque é surpreendido por Omar. Diante de Ló embriagado, Palith encoraja Tamires a seguir com o plano. Alguns meses se passam e Sara fala que as mulheres não conseguem dar à luz. Adália delata Ismael para Agar. Ló fica horrorizado ao ver o estado de suas filhas.

Capítulo 116 – quarta, 31 de julho

Diante de Ló embriagado, Palith encoraja Tamires a seguir com o plano. Alguns meses se passam e Sara fala que as mulheres não conseguem dar à luz. Adália delata Ismael para Agar. Ló fica horrorizado ao ver o estado de suas filhas. O rei Abimeleque tem um sonho. Adália faz um pacto com Agar. Agar se espanta com as palavras de Ismael.

Capítulo 117 – quinta, 01 de agosto

Sara se emociona com a decisão do rei Abimeleque. Meses depois, Sara entra em trabalho de parto. Abraão apresenta o bebê Isaque a todos no acampamento. Ismael demonstra sua maldade.

Capítulo 118 – sexta, 02 de agosto

Najla mostra interesse em Gate. Abraão castiga Ismael. Isaque é circuncidado. Massá e Ismael brigam.

REDE GLOBO



NO RANCHO FUNDO

Capítulo 90 – Segunda-feira

Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia Noronha. Deodora entende que Ariosto tem sentimentos por Zefa Leonel, e os dois selam um acordo. Zefa Leonel declara seu amor por Seu Tico Leonel, e os dois se beijam. Artur vai atrás de Zélia e Marcelo Gouveia comemora o sucesso de seu plano. Zélia se insinua para Artur, que exige que a moça se afaste dele de Quinota. Marcelo Gouveia finge apoiar Quinota e Artur os observa. Blandina sofre com o trabalho no Rancho Fundo. Quinota pede para conversar com Artur.



Capítulo 91 – Terça-feira

Quinota e Artur reconhecem as suas diferenças. Marcelo Gouveia confessa a Padre Zezo que ama Quinota e faz insinuações sobre a moça, para que Fé ouça. Fé acredita que Quinota está grávida de Marcelo. Blandina sofre com a lida na roça e Juquinha se diverte. Quinota desabafa com Zefa Leonel, que oferece à filha o lugar de comando do Rancho Fundo. Marcelo conversa com Artur. Esperança e Nastácio não conseguem se entender. Cira tenta convencer Fé a contar o segredo que ouviu. Corina Castello sonda Tia Salete sobre seu trabalho e Dracena se incomoda. Seu Tico Leonel descobre a sociedade entre Ariosto e Zefa Leonel na Gruta Azul.



Capítulo 92 – Quarta-feira

Seu Tico Leonel fica resignado com a sociedade nos negócios, mas alerta Ariosto para não se aproximar de Zefa Leonel. Deodora pede a Ariosto para comprar o imóvel do botequim de Caridade. Blandina sonda Quinota sobre sua relação com Artur. Ariosto cobra resultados de Artur na exploração da Gruta Azul. Blandina descobre que Quinota comandará os negócios do Rancho Fundo e pede para trabalhar com a cunhada. Corina Castello tenta fechar negócios com Tia Salete. Zé Beltino foge de Blandina. Artur pergunta a Quinota se ela quer terminar com ele.



Capítulo 93 – Quinta-feira

Quinota afirma que ainda quer casar com Artur e decide ir com o noivo atrás de Padre Zezo. Zefa Leonel revisita o passado em confissão a Padre Zezo. Deodora informa a Caridade que comprou o imóvel onde funciona seu botequim e avisa que reajustará o aluguel. Tia Salete é carinhosa com Margaridinha. Emi e Dracena questionam os planos de Corina para explorar Tia Salete. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que teme perder Margaridinha e Tia Salete. Artur e Quinota chegam à igreja.



Capítulo 94 – Sexta-feira

Quinota e Artur comunicam a Padre Zezo que desejam se casar imediatamente. Vespertino não aprova a proximidade de Deodora e Ariosto, e Jordão o alerta sobre o empresário. Seu Tico Leonel propõe comprar de Deodora o imóvel que abriga o botequim de Caridade. Zefa Leonel descobre que Seu Tico Leonel voltou ao cabaré com Deodora. Padre Zezo percebe que Quinota tem uma pinta igual à de Tia Salete. Blandina flagra Tia Salete namorando Floro Borromeu. Aldenor aconselha Zé Beltino sobre Blandina. Zefa Leonel agride Deodora, e sua tatuagem fica à mostra.



Capítulo 95 – Sábado

Zefa Leonel se compadece de Deodora, e deixa o cabaré com Seu Tico Leonel. Vespertino conforta Deodora, que sofre pelo que fez com seu próprio filho. Ariosto convence Marcelo Gouveia a se infiltrar na família de Zefa Leonel, a fim de conseguir informações. Quinota e Artur finalmente se casam. Deodora humilha Jordão por ter sido agredido por Nastácio sem revidar e o demite. Vespertino alerta Deodora de que ela pode ter encomendado a morte de Nastácio. Marcelo fica magoado ao saber do casamento de Artur e Quinota comenta com o marido que o rapaz ainda tem sentimentos por ela. Blandina chantageia Tia Salete. Deodora beija Ariosto.



FAMÍLIA É TUDO

Juliana Paiva interpreta Electra em 'Família é Tudo' - DIVULGAÇÃO/GLOBO



Capítulo 126 – Segunda-feira

Chicão fica arrasado com a exigência de Lulu para se afastar de Andrômeda. Vênus contraria Tom, que fica enciumado ao vê-la acolher Léo. Paloma conta para Electra o que viu entre Jéssica e o produtor do espetáculo. Elisa vê oportunidade para se vingar de Lupita com o comercial que vão fazer e pede a ajuda de Renzo, diretor do filme. Maya e Tom ficam cada vez mais próximos. Enéas mostra a foto das ex-madrastas de Vênus para Léo. Electra descobre que Jéssica mentiu para ela. Vênus e Electra estranham ao ver Catarina na frente da Galeria. Júpiter se irrita com a presença de Guto e Lupita em show. Hans tem uma nova ideia para impedir que seus primos cumpram a missão.



Capítulo 127 – Terça-feira

Hans pensa em atacar Vênus. Electra conta para Vênus sobre Jéssica. Júpiter fala sobre seus sentimentos para Lupita, mas sem se declarar para ela. Luca vê Electra e Murilo juntos. Lulu incentiva Andrômeda a ficar com Ernesto. Chicão pede para Sheila ajudá-lo a terminar seus estudos. Max faz um escândalo na frente da Galeria e tenta humilhar Plutão. Vênus assiste ao show abraçada a Léo. Guto e Chantal desconfiam da boa vontade de Elisa com Lupita. Vênus descobre um boletim de ocorrência registrado por seu pai. Hans conversa com a pessoa que usará em seu plano contra Vênus. Chicão e Andrômeda se encontram.



Capítulo 128 – Quarta-feira

Chicão e Andrômeda namoram. Vênus descobre que o boletim de ocorrência foi registado próximo à data do incidente com o bondinho. Hans chantageia Gina. Catarina aparece no restaurante da Galeria, e Electra e Plutão a hostilizam. Chicão lembra-se da conversa com Lulu e termina com Andrômeda. Elisa não deixa Renzo alterar o roteiro do comercial que fará com Lupita. Brenda incentiva Maya a ficar com Tom. Léo se preocupa ao saber que Vênus avançou na investigação sobre a morte do pai. Luca entrega o vídeo das câmeras de segurança do dia de seu ataque para um novo perito. Júpiter pede ajuda a Marieta para esquecer Lupita. Vênus questiona Marieta sobre Joana Bastos. Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico. Electra confronta Jéssica. Hans manda Mila sabotar a comida do restaurante dos primos.



Capítulo 129 – Quinta-feira

Mila aceita, mesmo contrariada, ir até o restaurante da Galeria. Marieta se preocupa quando Vênus e Murilo dizem que encontraram Joana Bastos. Elisa pede que Lupita seja descaracterizada para filmar o comercial. Júpiter se assusta com o teor do livro de Marieta. Sheila e Andrômeda ensaiam a mesma música para lançar em seus álbuns. Mila envenena um molho na cozinha do restaurante, e Furtado o consome sem saber. Paulina confessa a Wilson que armou o sequestro de Pudim. Maya convence Ramón a procurar um psiquiatra, e Tom a admira. Gina chega à Fundação para falar com Vênus. Furtado passa mal. Electra decide investigar Jéssica.



Capítulo 130 – Sexta-feira

Nanda não acredita que Jéssica tenha armado para Electra ser presa novamente. Norma pega dinheiro com Jéssica. Ramón avisa a Brenda que iniciará seu tratamento. Maya fica mexida com o toque de Tom. Paulina revela a Wilson tudo o que fez para ficar com Tom. Vênus decide pensar na proposta de Gina. Júpiter pede a ajuda de Marieta para conseguir o material para o feitiço. Léo conhece Nanda e fica intrigado. Mila se preocupa ao saber que Furtado está mal. Chicão ajuda Andrômeda no bar. Vênus descobre que Furtado passou mal depois de ingerir a comida do restaurante.



Capítulo 131 – Sábado

Furtado vai para o hospital, e Mila se desespera. Electra, Plutão e Vênus recolhem os pratos dos clientes no restaurante. Nanda entrega dinheiro para um homem misterioso. Marieta ajuda Júpiter a pegar uma roupa íntima no quarto de Lupita. Andrômeda canta uma música para Chicão, que fica arrasado. Tom vê um vídeo de Vênus e Léo juntos. Guto tenta ter sua primeira noite com Lupita, sem saber da presença de Júpiter no quarto. Ubaiara arma para Leda. Mila culpa Hans pelo estado de Furtado. Murilo insiste para Electra se fingir amiga de Jéssica. Luca recebe o laudo do novo perito. Léo pede que Vênus lhe dê uma chance. Tom e Maya se beijam.



RENASCER

Remake: Egídio (Vladimir Brichta) é o grande desafeto de José Inocêncio em Renascer - GLOBO/DIVULGAÇÃO



Capítulo 163 – Segunda-feira

Norberto aconselha Mariana a aceitar a proposta de José Inocêncio para o divórcio. Dona Patroa pede ajuda a Kika para conseguir seus direitos como ex-mulher de Egídio. Egídio demonstra não aceitar as ideias de Sandra na administração dos negócios. Augusto avisa a Buba que Humberto recebeu alta. Meire comunica a Buba que ela e o marido aceitarão a ajuda financeira da filha. Buba convida Décio para ser padrinho de seu casamento. Norberto aceita a proposta de Bento de disponibilizar espaço na venda para comercializar seu cacau. Eliana fica chocada ao constatar que o cacau roubado das terras de Venâncio não está mais no galpão.

Capítulo 164 – Terça-feira

Eliana exige que Egídio revele onde escondeu o cacau roubado. Deocleciano estranha a intenção de José Inocêncio de doar sua casa para Mariana. Eliana diz a Damião que eles precisam ter calma para lidar com Egídio. Kika e Bento procuram Egídio para falar dos direitos de Dona Patroa. Eliana propõe aliança a Kika. Dona Patroa pensa em Rachid. Egídio aceita dar carta branca a Sandra para cuidar das roças abandonadas da fazenda, na condição de não contribuir com nenhum dinheiro. Zinha tenta convencer Sandra a voltar para João Pedro. João Pedro intercepta o carro de Sandra.



Capítulo 165 – Quarta-feira

Sandra promete que não vai embora sem se despedir de João Pedro. João Pedro pensa em dar dinheiro para Sandra produzir nas roças de Egídio, com a intenção de mantê-la por perto. Pastor Lívio aconselha Tião a não perder sua fé. Dona Patroa se veste de Jacutinga e tenta seduzir Norberto. Marçal conta a Egídio que João Pedro veio atrás de Sandra. Joana diz que ama Tião, mas teme pelos sonhos dele. Sandra mostra a João Pedro as roças abandonadas da fazenda do pai. Sandra e João Pedro tentam convencer os acampados a trabalhar nas roças de Egídio, em troca da metade da colheita. Norberto leva um susto ao ver que Rachid está de volta



Capítulo 166 – Quinta-feira

Norberto avisa a Rachid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar. Morena questiona Pitoco sobre a demora do rapaz em se declarar para Teca. Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona Patroa e Rachid se acertam e ficam juntos. Tião comunica a Sandra que conseguiu reunir algumas pessoas para ajudá-la na roça. Egídio avisa a Sandra que não quer João Pedro envolvido com suas terras. Zinha divide com João Pedro sua preocupação com a reação de Egídio. Eliana aconselha Sandra a não confrontar Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta.



Capítulo 167 – Sexta-feira

Aurora sente que José Inocêncio ficou impactado após a conversa com Mariana. Inácia pede a Maria Santa que ajude José Inocêncio a esquecê-la. Inácia diz a Augusto que está tendo maus pressentimentos. João Pedro se junto aos demais para trabalhar na roça de Egídio, sob a orientação de Sandra. Eliana e Egídio se desentendem. Buba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto. Egídio observa Sandra, João Pedro e os outros trabalhadores na sua roça, enquanto Marçal e os jagunços aguardam as ordens do coronel.



Capítulo 168 – Sábado

Egídio decide permitir o trabalho em suas terras, pensando em seu benefício. Buba se sente traída por Augusto, ao flagrá-lo convidando Meire para o casamento. Meire avisa a Humberto que irá ao casamento de Buba. Eliana termina com Damião e revela que está grávida de Egídio. Damião pressente que o filho que Eliana espera é seu. Damião procura Egídio para pedir emprego, e recebe uma negativa do coronel. Eriberto surpreende Kika ao aparecer na Bahia. Damião teme por seu filho, diante das ameaças de Eliana.