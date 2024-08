HORÓSCOPO, 1º/8: O novo mês chega com vibes astrais superpositivas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

O novo mês chega com vibes astrais superpositivas e você tem razões para glorificar, arianjo! A Lua começa a brilhar em Câncer e troca figurinha com Mercúrio, anunciando um dia feito sob medida para cuidar dos interesses profissionais e familiares. Sua energia mental estará turbinada e você pode ter ideias engenhosas para se destacar no trabalho. Palpite do dia: 44, 53, 42. Cor do dia: AZUL-MARINHO

Touro

Quintou, meu cristalzinho, e se depender das estrelas você já entra em agosto com tudo para fazer o maior sucesso! Com sua simpatia no modo turbo e a mente borbulhando de ideias, terá facilidade para se expressar e deve se destacar bastante na vida pessoal e profissional – há chance de receber elogios e vantagens no serviço. Palpite do dia: 12, 18, 48. Cor do dia: AZUL

Gêmeos

Trago notícias maravilindas para as suas finanças e você tem tudo para encher o bolso, geminilover! Hoje os astros favorecem particularmente os seus interesses materiais e garantem que o primeiro dia do mês será propício para faturar, ainda mais se explorar seu tino comercial e suas ideias criativas. Se trabalha por conta, faz bicos ou exerce alguma atividade rentável em sua própria casa deve ter um período dos mais produtivos e pode ampliar sua margem de lucros. Palpite do dia: 13, 23, 32. Cor do dia: LILÁS

Câncer

Pode levantar as mãos para o céu e agradecer, caranguejinha, porque o cenário não poderia ser mais positivo para você neste inicio de agosto. A Lua desembarca em seu signo nos primeiros minutos desta quintafeira e troca figurinha com Mercúrio mais tarde, anunciando um dia perfeito sem defeitos em todos os aspectos. Seu charme, simpatia e inteligência estarão no modo turbo. Palpite do dia: 08, 33, 23. Cor do dia: AMARELO

Leão

A Lua abre o mês em um setor controverso e deixa os leõezinhos mais tímidos, agora, mesmo com o estilo sociável do seu signo em maré baixa, o dia pode ser bem produtivo na vida profissional. Trabalhos individuais e que pedem concentração estarão favorecidos e o período da manhã será ideal para colocar todas as tarefas em ordem. Só que você terá que se empenhar um pouco mais para descontrair e interagir com os outros. Palpite do dia: 45, 12, 03. Cor do dia: MAGENTA

Virgem

Você já começa o novo mês de antena ligada nos objetivos que quer alcançar e, se depender das estrelas, terá todo incentivo para realizar seus sonhos, meu cristalzinho! O período será top para agilizar seus assuntos ou para começar coisas novas, inclusive no lado profissional. Pode dar um show de talento e criatividade em suas tarefas, sem falar que vai inspirar os colegas com suas ideias e iniciativas. Palpite do dia: 59, 40, 23. Cor do dia: VIOLETA

Libra

Quintou, agosto chegou e o seu astral como fica? Nas alturas, librianjo! A Lua sobe ao topo do seu Horóscopo e troca likes com Mercúrio, anunciando um período propício para alcançar conquistas, especialmente no lado profissional e financeiro. Você vai contar com ótimas vibes para revelar seus talentos e pode se dar bem em tudo o que fizer. Palpite do dia: 17, 08, 44. Cor do dia: MARROM

Escorpião

Agosto começa com ótimas vibes e seus horizontes vão se abrir, escorpiãozinho! O interesse por assuntos e atividades diferentes deve aumentar e a vontade de crescer pode te levar mais longe. Os astros garantem que o período será ideal para reciclar seus conhecimentos, fazer cursos, treinamentos e investir em seu progresso. Sua energia espiritual também se fortalece e você vai se sentir mais confiante para tudo. Palpite do dia: 04, 41, 23. Cor do dia: PRETO

Sagitário

Se depender do céu, você começa o novo mês às voltas com transformações, mas também deve quintar sem grandes preocupações e pode esperar um período sussa, Sagita! Aliás, tem tudo para resolver assuntos importantes que envolvam dinheiro, trabalho e pode até se livrar de uns abacaxis logo pela manhã. A saúde também se fortalece já nas primeiras horas do dia e você contará com energia física e mental para dar e vender, sinal de que terá vitalidade de sobra para cumprir todos os seus compromissos e ir atrás dos seus interesses. Palpite do dia: 23, 42, 15. Cor do dia: VERDE

Capricórnio

Querendo notícias boas, minha consagrada? Então pode glorificar porque hoje tem e não são boas, são ótimas! Mercúrio segue em um setor positivo do seu Horóscopo e faz aspecto harmonioso com a Lua logo nas primeiras horas da manhã, anunciando um período todo trabalhado na maravilhosidade. Isso significa que as coisas vão fluir com muita facilidade na vida profissional, pessoal e também no lado material. Palpite do dia: 15, 23, 32. Cor do dia: AZUL-CLARO

Aquário

Chegou a hora de se valer das ideias criativas e dos talentos típicos do seu signo para se destacar no serviço, aquariane! A Lua deixa a sua disposição nas alturas e garante que você tem tudo para dar um show de bola em suas atividades. Vai inspirar os colegas e pode subir no conceito da chefia graças à sua dedicação e ao seu estilo inventivo. Isso sem falar que também poderá realizar transações vantajosas se explorar seu tino comercial e seu instinto para farejar bons negócios. Palpite do dia: 11, 34, 61. Cor do dia: AZUL-ROYAL

Peixes

Quintou com a sorte soprando forte em sua direção, peixinha, e se depender da Lua você já vai entrar em agosto com o pé direito! Hoje as coisas vão fluir que é uma maravilha nas relações pessoais, novas amizades devem surgir e os astros colocam a cereja do bolo em sua vida amorosa, que estará blindada e protegida. Seu charme e encantamento podem deixar o crush caidinho. Palpite do dia: 10, 52, 19. Cor do dia: SALMÃO