8 frases para agradecer quando alguém elogia você

Aprenda a valorizar o reconhecimento recebido e a fortalecer suas interações sociais com essas respostas elegantes e apropriadas para a ocasião

Receber elogios é uma parte natural da interação social, e saber como responder adequadamente pode fortalecer relacionamentos e criar uma atmosfera positiva.

De acordo com a psicóloga e especialista em comunicação social, Dr. Laura Carstensen, a forma como lidamos com os elogios pode refletir nosso nível de autoestima e nossa habilidade em interagir socialmente.

Responder de maneira adequada não só demonstra gratidão, mas também mostra que você valoriza o reconhecimento que os outros estão oferecendo.

Para ajudar você a se preparar para estas situações, confira algumas frases que você pode usar para responder a um elogio.

8 frases para agracer a um elogio

1. "Muito obrigado! Seu elogio significa muito para mim."

Esta resposta é direta e demonstra apreciação genuína. Ao reconhecer que o elogio tem um valor pessoal, você está fortalecendo a conexão com a pessoa que fez o comentário.



2. "Fico feliz que você tenha notado. Eu realmente me dediquei a isso."

Mostrar que o elogio é bem-vindo e que você está ciente do esforço que colocou no que foi elogiado pode criar um diálogo positivo e reforçar a importância do reconhecimento.



3. "Agradeço! É ótimo ouvir isso de alguém como você."

Esta resposta valoriza o elogio ao reconhecê-lo como vindo de uma pessoa respeitada ou admirada. Isso não só expressa gratidão, mas também mostra que você aprecia a opinião da pessoa que fez o elogio.



Colegas de trabalho conversando - Freepik/Vadym Drobot

4. "Seu feedback é muito encorajador, obrigado!"

Esta frase reconhece que o elogio tem um impacto motivacional. Ao dizer isso, você mostra que o reconhecimento tem um efeito positivo e pode aumentar a autoestima e a confiança.



5. "Eu aprecio muito o seu elogio. Isso me dá ainda mais motivação para continuar."

Esta resposta enfatiza que o elogio não só é bem recebido, mas também serve como uma fonte de motivação para continuar com o bom trabalho. Isso reforça a ideia de que o feedback positivo é valorizado e inspirador.



6. "Obrigado, isso realmente levanta meu dia!"

Responder que o elogio melhora seu dia transmite a ideia de que a interação teve um efeito positivo imediato. Isso ajuda a criar um ambiente mais leve e positivo na conversa.



7. "Agradeço por suas palavras gentis. Elas realmente me ajudam a ver as coisas sob uma nova perspectiva."

Esta resposta demonstra que o elogio não só é apreciado, mas também tem um impacto significativo na sua percepção. Isso mostra abertura para o feedback e gratidão por como ele influencia sua visão.



8. "Seu elogio é muito gentil. Eu só estou fazendo o meu melhor."

Esta frase é uma maneira modesta de reconhecer o elogio enquanto reforça seu compromisso com a qualidade e o esforço. Isso pode ajudar a manter a humildade, mesmo ao receber reconhecimento.



Responder aos elogios de forma adequada não só melhora suas interações sociais, mas também contribui para a construção de relacionamentos positivos e o fortalecimento de sua autoestima.

Ao expressar gratidão e reconhecer o valor dos elogios, você contribui para um ambiente de respeito mútuo e apoio, além de demonstrar uma atitude positiva e receptiva.