HORÓSCOPO, 2/8: Você começa o dia com habilidade extra na comunicação

ÁRIES

Você vai administrar melhor o que é seu e pode organizar as contas ou planejar os próximos gastos com mais habilidade. À tarde, a Lua entra em Gêmeos, melhorando a comunicação e a troca de ideias. Os astros prometem momentos perfeitos no amor! Cor: AZUL Palpites: 02, 61, 38

TOURO

Aproveite o dia para finalizar assuntos pessoais, pedir um favor aos amigos e correr atrás dos seus interesses. Com a Lua brilhando em Gêmeos à tarde, sua habilidade com as finanças tem tudo para crescer, meu cristalzinho. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: CINZA Palpites: 29, 56, 11

GÊMEOS

Preste atenção ao seu sexto sentido, e pode descobrir um segredo ou encontrar uma nova maneira de encher o bolso, bebê. E Mercúrio em Leão deixa a sua habilidade para conversar, que já é grande, ficar maior ainda! Fortes emoções no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 18, 54, 16

CÂNCER

O dia começa animado e você pode até tentar algo diferente no trabalho ou mergulhar de cabeça nos estudos, Câncer. A boa notícia é que Mercúrio passa a estimular e proteger suas finanças a partir de agora! Boas vibes no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 22, 40, 04

LEÃO

Se depender das estrelas, você pode dar uma deslanchada na carreira! Mas é preciso focar nas tarefas e agir nos bastidores. E com Mercúrio brilhando em seu signo, sua habilidade de comunicação tem tudo para dar um show! Tudo perfeito no amor. Cor: LARANJA Palpites: 57, 39, 12

VIRGEM

Seu lado aventureiro segue em alta, e fica mais fácil entrar em contato com gente que mora longe ou mergulhar nos estudos. Mas Mercúrio no seu inferno astral pede cautela nas comunicações em geral. No amor, também escolha melhor as palavras. Cor: ROSA Palpites: 27, 45, 54

LIBRA

O trabalho conta com as melhores vibes, inclusive na hora de botar a mão na massa e resolver as pendências. É verdade que algumas mudanças não estão descartadas, mas tudo indica que você sairá ganhando! O amor promete novidades deliciosas. Cor: CEREJA Palpites: 19, 52, 36

ESCORPIÃO

Tudo o que depender do seu esforço e da colaboração de outras pessoas vai deslanchar com mais facilidade. Mas o astral muda com a entrada de Mercúrio em Leão, que promete dar aquela força para você correr atrás das suas ambições. No amor, aposte no romantismo! Cor: AMARELO Palpites: 45, 39, 48

SAGITÁRIO

Você começa o dia com muita disposição para mergulhar no trabalho e cuidar das tarefas mais chatinhas. O bom é que a Lua muda para Gêmeos, avisando que tudo o que fizer em equipe pode virar um sucesso! O amor conta com as melhores energias. Cor: VIOLETA Palpites: 23, 40, 22

CAPRICÓRNIO

A sorte sorri pro seu lado, Caprica. Aproveite para cuidar de tarefas que envolvem outras pessoas, porque seu charme vai ajudar, e muito! Mercúrio entra em Leão e promete novidades empolgantes. No amor, aposte nas palavras para apimentar a intimidade. Cor: LILÁS Palpites: 38, 20, 43

AQUÁRIO

O dia será ideal para resolver algo em casa ou na família. O trabalho também conta com as melhores vibes, assim como as finanças. E com a Lua no seu paraíso astral, fica mais fácil encarar os desafios e brilhar no que fizer! Altas doses de romantismo no amor. Cor: CREME Palpites: 51, 50, 15

PEIXES

Você começa o dia com habilidade extra na comunicação. Aproveite para mandar mensagens e finalizar tarefas com os colegas. Mercúrio entra em Leão e reforça sua disposição para cuidar daquilo que exige praticidade e responsabilidade. Melhores vibes no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 16, 10, 27