Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com a turnê JV30 no Recife; confira ingressos

"Do fundo do meu coração, digo que estou extremamente feliz", celebra Vercillo, que lançou 15 álbuns e quatro DVDs; show ocorre no Teatro Guararapes

Dono de uma das vozes mais marcantes da MPB, Jorge Vercillo celebra seus 30 anos de carreira com a turnê JV30. A viagem pelas canções mais celebradas de sua discografia gira o país e chega ao Recife neste sábado (3), com apresentação no Teatro Guararapes, às 21h. Confira os valores dos ingressos no serviço ao final da matéria.

O repertório de JV30 é uma jornada que passa pelos álbuns "Encontro das Águas" (2001), pelos sucessos imortais de "Elo" (2002), "Signo de Ar" (2005), "Luar do Sol" (2007) e pelo recente hit "Só Pra Quem Ama" (2023). Acompanhado de banda, Jorge leva a turnê para mais de 15 cidades brasileiras e fará paradas internacionais.

"Do fundo do meu coração, digo que estou extremamente feliz", celebra Vercillo, que lançou 15 álbuns e quatro DVDs, tendo conquistado um Disco de Diamante, dois Discos de Platina e ganhando duas vezes o Grammy Latino (2009 e 2010), além de duas indicações (2012 e 2013).

Carreira

Vercillo é recordista de temas de novela na TV Globo, com 23 canções, quase a totalidade delas no Top Brasil no segmento adulto/popular.

Nas plataformas de streaming, conta com mais de 1 bilhão de plays entre seus clássicos atemporais como "Que Nem Maré", "Homem Aranha", "Monalisa", "Final Feliz", "Encontro das águas”, “Fênix", "Sensível Demais", "Ela Une Todas as Coisas", "Leve", e as novas "Endereço" e "Só Quem Ama", que lideraram nos últimos dois anos as paradas das rádios do país.

Turnê

"A ideia da turnê é dar visibilidade a tudo que Jorge construiu nesta trajetória. É um artista que conversa com vários públicos e faixas etárias, sendo um ícone da música brasileira. Suas colaborações mostram sua versatilidade e colocaremos 'in voga' tudo o que o mesmo representa: compositor, intérprete e cantor. O show é lotado de hits, todos ficarão extasiados. Inclusive o próprio Vercillo", diz César Figueiredo, CEO da Central Sonora, responsável pela turnê e que assina o agenciamento e gestão de talentos de artistas como Gabriel O Pensador, Ludmilla, Maneva e DJ Zullu, além de Vercillo.

SERVIÇO

Jorge Vercillo em JV30

Quando: neste sábado (3), às 21h

Onde: Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

Ingressos: