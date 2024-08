Gilberto Gil anuncia show da última turnê no Recife; confira datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dos maiores nomes da MPB fará sua despedida dos palcos com a turnê "Tempo Rei" a partir de 2025; shows começam no dia 25 de março

Aos 82 anos, o cantor e compositor Gilberto Gil fará sua despedida dos palcos com a turnê "Tempo Rei" a partir de 2025. A estreia das apresentações ocorre no dia 15 de março, em Salvador (BA).

Já a apresentação em Pernambuco será no dia 22 de novembro de 2025, no Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife.

Ao todo, a turnê vai percorrer nove cidades do país em 11 apresentações. O Recife encerra a agenda.

Ingressos para Gilberto Gil

A pré-venda especial para clientes Banco do Brasil acontecerá entre os dias 19 e 22 de agosto. As vendas gerais começam dia 22 de agosto, no site oficial www.giltemporei.com.br. Confira os preços:

Pista: R$ 480,00, R$ 288 (social); R$ 240 (meia); R$ 336 (desconto Banco do Brasil)



R$ 480,00, R$ 288 (social); R$ 240 (meia); R$ 336 (desconto Banco do Brasil) Camarote P1: R$ 380 e R$ 266 (desconto Banco do Brasil)



R$ 380 e R$ 266 (desconto Banco do Brasil) Camarote P2: R$ 350 e R$ 245 (desconto Banco do Brasil)



R$ 350 e R$ 245 (desconto Banco do Brasil) Camarote P3: R$ 350 e 245 (desconto Banco do Brasil)

"Gilberto Gil fará uma apresentação que celebrará de forma imersiva e sensorial a entidade mais intrigante da experiência humana: o TEMPO. Lembrando que, para Gil, o tempo é simplesmente o AGORA. E esse é o convite e a proposta do artista: embaralhar as cartas de sua própria história e viver junto com seu público um espetáculo que o Brasil e o mundo irão guardar para sempre na memória", diz o texto no site do projeto.

Confira as datas da última turnê de Gilberto Gil: