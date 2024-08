Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino rodam o País com show conjunto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mãe Beth de Oxum e o Duo SH, composto por Henrique Albino e Surama Ramos, foram contemplados pela 26ª edição do Sonora Brasil, projeto de circulação musical promovido pelo Sesc. A iniciativa promove 10 encontros artísticos com espetáculos inéditos para o biênio 2024-2025.

Os artistas fazem parte da programação que começa a circular por todas as regiões do país, com lançamento oficial em Garanhuns, Pernambuco, no dia 17 de agosto.

Tradição e inovação

Ialorixá, percussionista e comunicadora, Mãe Beth de Oxum é considerada patrimônio vivo de Pernambuco. Ela estará nos palcos com Henrique Albino, arranjador, compositor e multi-instrumentista, uma das referências da nova geração do frevo pernambucano, e com a cantora Surama Ramos, cuja experiência transita com maestria entre o canto lírico e popular.

O encontro celebra a diversidade musical brasileira, bem como a convergência entre tradição e inovação.

Sonora Brasil

O Sonora Brasil traz no biênio 2024-2025 o tema "Encontros, Tempos e Territórios", reunindo artistas de diferentes gerações, regiões e influências sonoras para valorizar a produção musical nacional. Este ano, 10 grupos se apresentarão em 34 festivais, com mais de 200 shows em 59 cidades.