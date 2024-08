Sesc exibe filmes gratuitamente no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

CineSesc contará com exibições gratuitas durante o mês, além de edição especial no dia 24; Atividades contemplaM adultos e crianças

O Sesc Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, vai promover nova edição do CineSesc e do AnimaSesc, neste mês de agosto. Os projetos acontecem mensalmente, são gratuitos e buscam fomentar o audiovisual e aproximar o público das produções. A programação acontece no Cine Coliseu, na unidade.



Ao todo, a programação do CineSesc conta com sete filmes, que serão divididos em apresentações semanais. Nesta quarta-feira (21), as crianças poderão, às 15h, maratonar a série de animação pernambucana "Série Além da Lenda". Às 19h, com classificação de 12 anos, será apresentado o documentário mineiro "Chico Rei entre nós".

No dia 28, a programação contará com "Série Zoopedia", animação pernambucana, às 14. Às 19h, a produção documental e ficcional "A Última Floresta", de Roraima, para quem tem mais de 14 anos. Ele, inclusive, ganhará nova edição no dia 30, às 15h, dentro da Sessão Abraçar, que dispõe de recursos de acessibilidade para pessoas cegas, com baixa visão, surdas e ensurdecidas.

AnimaSesc

com o propósito de fomentar produções do audiovisual de animação e a formação e o debate, o Sesc vai promover o Anima Sábado, no dia 24 de agosto.

A partir das 15h, o projeto vai exibir os filmes de fantasia "Os Guerreiros da Rua" e "Os Guerreiros da Rua 2 – A Missão", ambos dirigidos pelo pernambucano Erickson Marinho, que vai participar de conversa com o público sobre suas produções. Além disso, o público pode visitar espaço interativo para vivenciar experimentos em brinquedos ópticos.

Serviço – CineSesc e Anima Sábado

21 de agosto: 15h – "Série Além da Lenda; 19h – "Chico Rei entre nós"

24 de agosto: 15h – "Os Guerreiros da Rua" e "Os Guerreiros da Rua 2 – A Missão", com debate e presença de Erickson Marinho

28 de agosto: 15h – "Série Zoopedia"; 19h – "A Última Floresta"

30 de agosto: 15h - "A Última Floresta". Sessão Abraçar, com recursos de acessibilidade