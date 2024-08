6 livros infantis sobre personagens do folclore brasileiro para ensinar e encantar as crianças

O folclore brasileiro é uma rica expressão cultural que carrega histórias, lendas e personagens fascinantes. Comemorado em 22 de agosto, o Dia do Folclore nos lembra da importância de preservar e transmitir esses conhecimentos para as próximas gerações.

Como ressalta a professora Claudete Rodrigues: "É fundamental que desde crianças as pessoas entendam do que se trata o folclore.

Estamos falando de um conjunto de tradições que vem desde os nossos antepassados e que, se não for repassado de geração para geração, corremos o risco de perder toda a riqueza que fomos construindo ao longo dos anos".

Nesse contexto, a literatura infantil desempenha um papel essencial ao trazer esses personagens para o universo das crianças, despertando curiosidade e preservando tradições. Vamos conferir 6 livros que abordam as lendas e personagens clássicos do folclore brasileiro.

Um dos maiores clássicos da literatura infantil brasileira, "O Saci" de Monteiro Lobato, apresenta Pedrinho, um menino destemido que decide capturar o famoso Saci.

Ao longo da história, ele aprende sobre os mistérios da selva e conhece outras figuras do folclore, como a Cuca.

O livro é uma aventura que mistura diversão e aprendizado, introduzindo os pequenos leitores ao imaginário popular brasileiro.



Saci Pererê é um clássico da literatura sobre o folclore brasileiro (Imagem: imagetico | Shutterstock)

2. Fábulas – Monteiro Lobato



Em "Fábulas", a turma do Sítio do Picapau Amarelo mergulha em histórias cheias de lições. Dona Benta lê para as crianças clássicos de Esopo, além de fábulas e lendas que ensinam sobre moral, valores e a importância da cultura popular.

Com um toque de folclore, o livro mostra como histórias antigas podem ser ricas em sabedoria e diversão.



3. Coisas do folclore – Nelson Albissú



"Coisas do Folclore" é uma coletânea que reúne contos, lendas, adivinhas e outras manifestações culturais típicas do Brasil.

Escrito por Nelson Albissú, o livro conta com ilustrações vibrantes e é uma excelente opção para apresentar o folclore nacional de maneira acessível e envolvente.

Além disso, a obra destaca danças, brincadeiras e costumes que fazem parte do nosso legado cultural.

4. Turismo e folclore: um binômio a ser cultuado – Laura Della Monica



Este livro oferece uma perspectiva única ao relacionar turismo e folclore. Com um enfoque mais voltado para o público adulto, a obra de Laura Della Monica é um importante guia para entender como as tradições culturais podem ser valorizadas e preservadas dentro do setor turístico.

O conteúdo também é enriquecido com depoimentos e informações que reforçam a importância de se manter vivas as lendas e histórias populares.

5. O mais legal do folclore – Luciana Garcia



Com uma linguagem leve e acessível, "O Mais Legal do Folclore", de Luciana Garcia, é ideal para crianças que estão começando a explorar o mundo das lendas brasileiras.

O livro traz histórias sobre personagens icônicos como o Saci, a Iara e o Curupira, destacando a diversidade cultural do Brasil. As ilustrações dinâmicas e coloridas tornam a leitura ainda mais divertida e educativa.

Histórias de folclore fazem parte das tradições brasileiras e são uma forma de valorizar a cultura do país (Imagem: ramonparaiba | Shutterstock)

6. Amigos do folclore brasileiro – Jonas Ribeiro

"Amigos do Folclore Brasileiro", de Jonas Ribeiro, reúne lendas das cinco regiões do país, trazendo personagens tradicionais que ainda vivem no imaginário popular.

Com uma linguagem cativante e ilustrações que dão vida às histórias, o autor promove a preservação das tradições culturais brasileiras.

Este livro é uma excelente ferramenta para despertar o interesse das crianças pelo folclore e mantê-lo vivo nas novas gerações.

A importância de preservar o folclore



O folclore não é apenas uma forma de entretenimento; ele carrega ensinamentos, valores e reflexões sobre a vida em sociedade.

Como destaca a professora Claudete Rodrigues: "Temos personagens que falam sobre morte e outros sobre natureza; então cada lenda entra em uma questão a ser discutida durante a nossa vivência".

A literatura infantil é uma poderosa ferramenta para manter essas tradições vivas, ensinando às crianças sobre a cultura popular brasileira de maneira lúdica e envolvente.

Além disso, a escolha dos livros certos pode despertar o interesse dos pequenos pela riqueza cultural do nosso país, garantindo que essas histórias continuem a ser contadas por muitas gerações.