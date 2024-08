Como escolher a tinta ideal para diferentes ambientes: 5 dicas práticas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A escolha da tinta certa vai muito além da simples seleção de cores. Ela pode influenciar diretamente na estética, durabilidade e manutenção das superfícies de sua casa.

A fase de pintura é crucial, pois um bom trabalho de pintura não só embeleza o ambiente, mas também contribui para a longevidade das paredes e outras superfícies.

Com uma variedade de produtos disponíveis no mercado, é essencial considerar diversos fatores para obter o resultado desejado.

Como afirma a arquiteta Marina Carvalho, "antes de pensar na tinta, sempre analisamos o estado da superfície que será pintada.

É primordial que a parede esteja regularizada, lixada e com o acabamento perfeito. Esses cuidados contribuem para o resultado, pois as tintas acetinadas e com brilho destacam as irregularidades.

Eu sempre recomendo o acrílico fosco, que é mais resistente e pode ser lavado com esponja."

Aqui estão cinco dicas essenciais para escolher a tinta adequada para cada ambiente.

1. Escolha a tinta de acordo com o ambiente



Cada ambiente da casa tem necessidades específicas quando se trata de pintura. As tintas variam em suas características e adequações para diferentes situações.

É crucial escolher uma tinta que se ajuste ao local de aplicação, seja ele interno ou externo. "Na parte interna da casa podemos contar com o látex ou acrílico.

Já na parte externa, o recomendado é trabalhar apenas com o acrílico," recomenda Marina Carvalho.