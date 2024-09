Gilberto Gil vendeu mais de 210 mil ingressos em quatro dias e abre novas datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novas novas datas terão pré-venda com benefícios exclusivos para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa a partir segunda-feira (26)

Em menos de quatro dias, 212 mil ingressos da turnê "Tempo Rei", de Gilberto Gil, foram vendidos, informou a comunicação do artista. No Rio de Janeiro, duas novas datas foram anunciadas: 5 e 6 de abril, na Farmasi Arena.

Para as novas datas, haverá pré-venda com benefícios exclusivos para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa – a partir das 10h desta segunda-feira (26) até às 10h do dia 29 de agosto, no site da Eventim.

A pré-venda exclusiva para clientes do BB com cartões Ourocard Visa dá 30% de desconto sob ingresso de inteira, exceto as taxas de conveniência, com parcelamento em até 5x sem juros com Ourocard Visa, limitado a seis ingressos por CPF em cada categoria de ingressos. O desconto não é cumulativo à meia entrada ou entrada social.

Última turnê de Gilberto Gil

A turnê "Tempo Rei" será a experiência de celebrar a ampla obra musical do cantor e compositor baiano, trilha sonora que está enraizada na cultura do país. O show no Recife encerra a turnê, em 22 de novembro de 2025.

Gilberto Gil vem amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês há algum tempo. É uma reflexão que ele enxerga como natural e a decisão visa diminuir a intensidade de sua agenda. Há também uma mudança de perspectiva: agora menos centrada no plano material e mais próxima à espiritualidade.

"É natural que a gente fale de ‘tempo’ de várias perspectivas e fico pensando em todas as viagens e turnês que fizemos. São 43 anos de estrada, nas quais viajamos o país e o mundo com a música de Gil. Nos últimos anos, traduzimos a carreira dele em audiovisual, em plataformas multidisciplinares e, agora, levamos essa história completa para o palco para uma última turnê de grandes proporções", adiciona Flora Gil, diretora da Gege Produções.

Banda da turnê 'Tempo Rei'

Com direção artística de Rafael Dragaud, direção de musical de Bem Gil e José Gil e acompanhado por uma mega banda composta por Bem Gil (guitarra), José Gil (bateria), João Gil (baixo), Nara Gil (voz), Flor Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (sopro), Thiago Oliveira (sopro), Marlon Sete (sopro), Danilo Andrade (teclado), Leonardo Reis (percussão), Gustavo Di Dalva (percussão), Mestrinho (sanfona) e ainda um quarteto de cordas, Gilberto Gil fará uma apresentação que celebrará de forma imersiva e sensorial a entidade mais intrigante da experiência humana: o TEMPO.

Datas e locais

15 de março de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (ESGOTADO)

05 de abril de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (DATA EXTRA)

06 de abril de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena (DATA EXTRA)

11 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

12 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

07 de junho de 2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - Arena MRV

05 de julho de 2025 - Curitiba - Ligga Arena

09 de agosto de 2025 - Belém - Estádio Mangueirão

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall