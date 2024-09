30praum invade o Recife com Matuê, Delacruz, Teto, WIU, e Derek

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O festival de trap com artistas que tem se destacado no Brasil chega ao Classic Hall! O show que acontecera neste sábado (7), a partir das 21h

O Festival 30praum, uma das noites mais aguardadas pelos fãs de trap, acontecera neste sábado, 7 de setembro, o Classic Hall em Olinda.

Com um line-up de peso que inclui nomes como Matuê, Delacruz, Teto, WIU e Derek, o evento promete repetir o sucesso da edição anterior e trazer uma experiência musical inesquecível para o público.

Matuê, Delacruz e grandes nomes do trap nacional

Os amantes do trap terão a oportunidade de assistir aos shows de grandes artistas do gênero no Brasil, em um dos maiores espaços de shows de Pernambuco.

As músicas desses artistas estão no topo das paradas de sucesso nas plataformas digitais.

Matuê, com seu estilo único e hits que dominam as playlists, é uma das atrações mais esperadas.

Delacruz, por sua vez, trará toda a sua vibe poética e envolvente, enquanto Teto, WIU e Derek completam o time com performances que prometem levantar a galera.

Ingressos e setores para todos os gostos

Para quem não quer perder nenhum detalhe desse evento, os ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall e também online, no site Bilheteria Digital.

Os fãs podem escolher entre três opções de setores: Frontstage, para quem quer estar perto dos artistas.

Open Bar, com bebidas liberadas para curtir a noite sem preocupações; e Camarote, com capacidade para 10 pessoas, oferecendo uma experiência mais exclusiva e confortável.

Serviço: