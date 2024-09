Escultura de Corbiniano Lins aparece derrubada no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

* Matéria atualizada com nota da Emlurb às 11h50 de 03/09

Imagens da obra "Monumento ao Bairro dos Artistas", do célebre escultor José Corbiniano Lins (1924-2018), derrubada no chão passaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (2). A escultura ficava localizada em um canteiro central da Avenida Caxangá, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

Ao chegar no local para um levantamento dos danos causados, a equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) constatou que a obra havia sido removida do local. Por isso, não foi possível confirmar se o caso foi fruto de vandalismo.

Uma viatura da Guarda Municipal havia passado previamente pelo local e removeu as peças da obra para o setor de Operações da Secretaria Executiva de Controle Urbano do município, em Santo Amaro. A Autarquia abriu um Boletim de Ocorrência e analisar quais medidas serão tomadas para recompor o rico acervo a céu aberto do qual a cidade dispõe.

Obra 'Monumento ao Bairro dos Artistas', de José Corbiniano Lins, destruída no Recife - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO Obra 'Monumento ao Bairro dos Artistas', de José Corbiniano Lins, destruída no Recife - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

Trata-se de uma escultura com 3,10m de altura que homenageia os artistas da área, que abrigou nos anos 1980 o movimento "Iputinga Bairro dos Artistas", criado por Val Bonfim. Nas imagens divulgadas por familiares do artista, a escultura aparece destroçada no chão.

O ocorrido coincide com o centenário de Corbiniano Lins, celebrado em março deste ano com a exposição a "100 anos de Corbiniano Lins – a festa!", no RioMar Recife.

Depredação custa R$ 2 milhões por ano

A Prefeitura do Recife também ressaltou que a depredação e vandalismo aos bens públicos custa, ao erário, cerca de R$ 2 milhões anuais. "Para se ter ideia da gravidade do comportamento destrutivo e irresponsável para toda a sociedade, esse montante seria o suficiente para construir uma Upinha por ano", diz a nota.

"Por isso, a gestão municipal conta com o apoio da população na manutenção do patrimônio público. Para denúncias e sugestões, a Emlurb disponibiliza o número 156."

Sobre a obra

Obra 'Monumento ao Bairro dos Artistas', de José Corbiniano Lins, ainda de pé - GOOGLE VIEW STREET

José Corbiniano Lins é um dos grandes nomes da arte moderna pernambucana. O trabalho do artista pode ser conferido em muitos prédios públicos, praças, estabelecimentos comerciais e residências.

Nos anos 1980, o movimento "Iputinga Bairro dos Artistas" realizou exposições de obras nos canteiros centrais da Caxangá.

A ideia era tirar o circuito de arte das localidades Boa Viagem-Centro-Olinda. Algumas dessas obras, como estátuas seguem na avenida, como o "Monumento ao Bairro dos Artistas"

Painel degradado



Painel 'Revoluções Pernambucanas (1817, 1824, 1948)', de 1967, por José Corbiniano Lins. Localizado na Praça General Abreu e Lima, que fica na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro. - JC IMAGEM

No Recife, Corbiniano pintou os painéis em azulejo sobre as Revoluções Pernambucanas de 1817 e 1848, na Avenida Cruz Cabugá, atualmente degradados e esquecidos.

Também é de sua autoria "O Mascate", na Praça da Independência, uma escultua em alumínio fundido, criada em 2005 a pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife.

Pelo Brasil, criou a Sereia do Mirante, em Maceió (AL), o painel do edifício do Fórum de Campina Grande (PB) e os monumentos do Vaqueiro e o de Iracema, em Fortaleza (CE).

Corbiniano também é o criador do troféu para o Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, instituído pelo Sindicato de Jornalistas de Pernambuco.

Casos de vandalismo

Estátua de Ariano Suassuna, do artista plástico Demétrio Albuquerque, foi danificada após ato de vandalismo - BETO DLC/JC IMAGEM

Caso o ocorrido tenha sido um caso de vandalismo, não seria a primeira vez na cidade. Em setembro de 2020, a estátua do escritor Ariano Suassuna, localizada na Rua da Aurora, apareceu quebrada na altura das pernas e caída no chão.

A Emlurb informou na época que a escultura foi depredada e que equipes verificaram a extensão dos danos para providenciar o reparo.

O monumento de 1,8 metro foi feito pelo artistas plástico Demétrio Albuquerque e inaugurado em 2017. A obra foi instalada em frente ao Teatro do Arraial Ariano Suassuna, na Rua da Aurora.