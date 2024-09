Horóscopo, 7/9: O feriado começa com um astral tenso nas relações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Com a Lua brilhando em Escorpião logo cedo, sua intuição estará tinindo e pode enviar avisos importantes. Mas há um aviso de que vai ser preciso uma dose extra de paciência. Aos poucos, o astral se torna mais leve e você pode ter boas surpresas. No amor, capriche na sensualidade! Cor: BRANCO Palpites: 20, 38, 11

TOURO

Você pode melhorar a relação com pessoas próximas, seja em casa, amizades ou amor. Pena que as diferenças com as pessoas podem deixar as coisas um pouco tensas. Se se incomodar com alguma coisa, respire fundo e deixe pra lidar com o assunto quando estiver com a cabeça fria. Cor: PRETO Palpites: 40, 58, 05

GÊMEOS

Sabadou com feriado, bebê, mas será preciso muita atenção para evitar problemas com a comunicação, seja por falar demais ou de menos. O astral fica mais leve ao longo do dia, mas assuntos de rotina ou responsabilidades podem ocupar o seu tempo. Não deixe nada atrapalhar o amor. Cor: VERMELHO Palpites: 03, 57, 12

CÂNCER

Mercúrio e Urano trocam farpas logo cedo e avisam que você vai precisar de cautela redobrada ao lidar com grana. O astral melhora ao longo do dia e, com a Lua brilhando em seu paraíso astral, tudo indica que seu bom humor vai contagiar as pessoas. Boas vibes no amor. Cor: CINZA Palpites: 32, 13, 50

LEÃO

Neste feriado, um astral meio tenso pode atrapalhar. Para fugir de tretas, a dica é ceder em algumas coisas e não exigir que tudo seja só do jeito que você quer. Programa com a família ou com as pessoas mais próximas tem tudo para levantar o astral. No amor, vale controlar o ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 27, 09, 39

VIRGEM

As estrelas avisam que passeios e encontros animados com os amigos prometem agitar o feriado! Mas se está pensando em cair na estrada, planeje direitinho cada etapa do passeio e tenha um plano B na manga caso algo não saia da maneira que esperava, ok? O amor promete novidades. Cor: LILÁS Palpites: 47, 34, 20

LIBRA

O feriado promete algumas surpresas positivas envolvendo dinheiro, Libra, e pode até surgir uma oportunidade de dar aquele up na carreira. Vale anotar algumas ideias para colocar em prática mais tarde. Mas com Mercúrio e Urano trocando farpas logo cedo, há risco de climão nas amizades. No amor, dê uma segurada no ciúme. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 04, 14

ESCORPIÃO

Algumas relações talvez precisem de atenção. A boa notícia é que a Lua logo entra em seu signo e promete energia para encarar qualquer desafio! A sorte pode sorrir para você logo cedo e planos para uma viagem contam com a proteção das estrelas. No amor, pegue leve nas críticas, tá? Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 38, 16

SAGITÁRIO

A Lua entra em seu inferno astral logo cedo, sinal de que a vontade de ficar no seu canto pode crescer, Sagita. A boa notícia é que tirar um tempo para relaxar e esquecer as preocupações do dia a dia pode fazer maravilhas pelo seu humor. O amor pede mais cuidado e delicadeza. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 61, 47, 34

CAPRICÓRNIO

Sabadou, Caprica, mas aviso que há sinal de tensão no céu, e isso pode se refletir em alguns relacionamentos. Abra o coração e procure esclarecer o que estiver incomodando, Caprica! Ainda bem que o astral melhora aos poucos, o que pode ser a chave para fazer as pazes de vez. Cor: MAGENTA Palpites: 43, 16, 52

AQUÁRIO

O feriado começa com um astral tenso nas relações, inclusive com a família. Cuidado com o excesso de apego ou mágoas do passado, ok? Ao invés disso, foque no que te faz feliz e cuide do seu crescimento pessoal. No amor, o ciúme e as cobranças serão os maiores desafios. Cor: MARROM Palpites: 26, 17, 24

PEIXES

Assuntos do dia a dia ou ligados à saúde precisam de cuidado extra. Planeje bem o que deseja fazer para evitar imprevistos, tá? A boa notícia é que deve sobrar otimismo para curtir o feriado ao lado de quem ama, inclusive aqueles amigos que andavam distantes. As estrelas protegem o amor. Cor: ROXO Palpites: 57, 45, 18