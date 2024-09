Do baile funk às passarelas: Brasileira leva estética do funk para a NY Fashion Week

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ex-babá, Yedda Ferreira leva a estética funk para New York Fashion Week, disseminando a cultura brasileira em um dos maiores eventos de moda do mundo

A brasileira Yedda Ferreira entra no cenário internacional da moda ao levar a estética do funk para a New York Fashion Week (NYFW).

Neste sábado (7), a "Funk It Wear" desfilará com 10 modelos na passarela do evento, que é um dos maiores de moda do mundo, levando elementos icônicos da cultura brasileira.

Entre as atrações está uma passista vestindo um biquíni inspirado na bandeira do Brasil, um presente que Yedda, dona da Funk It Wear, deu para a cantora Anitta, uma de suas grandes inspirações.

"Através da Anitta ter usado o biquíni, a marca ficou mais global e aí a gente acaba vendendo hoje pra outros países também", comenta Yedda Ferreira.

A empresária, que começou sua jornada como babá em Nova York, transformou sua paixão pelo funk em um império fashion comandando a marca, que celebra a cultura brasileira e mistura elementos do streetwear.

De babá ao reconhecimento na moda brasileira

Yedda Ferreira desembarcou em Nova York há 10 anos em busca de oportunidades, e começou a trabalhar como babá para se sustentar.

Apaixonada por moda desde jovem, a empresária usava o tempo livre para se aprofundar no universo da moda, ao mesmo tempo em que cultivava uma conexão com a cultura do funk, que sempre fez parte de sua vida no Brasil.

Entre as referências dela na cultura funk estão funkeiros da Furacão 2000, as cantoras Anitta e Ludmilla, entre outros. "Tento misturar mais com pessoas reais ali, que estão de fato no movimento", explica.



Durante a trajetória, Yedda passou ainda por desafios, como ter sido vítima de um golpe por uma ex-sócia, mas conseguiu dar a volta por cima.

A paixão pelo funk gerou um evento cultural, o "Funk It", que celebra o ritmo e a cultura brasileira em Nova York. Desse evento, nasceu a marca "Funk It Wear".

A fusão de culturas: Funk e Streetwear

Imagem de Yedda Ferreira, dona da marca Funk It Wear, em Nova Iorque - Yedda Ferreira

A empresária uniu dois universos aparentemente distintos de forma criativa: o funk brasileiro e o streetwear. Para Yedda, o funk não é apenas música, "o funk é a cultura e a moda funk".

"Se você for parar pra pensar e buscar, a história do funk nasceu não só de um gênero, nasceu-se uma cultura, um estilo de vida e também junto com esse estilo de vida, a estética funk, que se dá na moda", explica.

As criações trazem roupas confortáveis, como moletons e peças mais ousadas, inspiradas nos bailes funks do Brasil. "O hip-hop e o funk têm uma cultura um pouco parecida, né? Então eu acredito que a nossa moda é essa mistura", comenta.

Ao combinar esses elementos com o streetwear de Nova York, marcado por peças como moletons e roupas oversized, Yedda acredita ter criado uma estética diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver.

Superando preconceitos e conquistando espaços

Imagem de Yedda Ferreira - Yedda Ferreira

Apesar do atual sucesso, Yedda conta que enfrentou resistência e preconceito por promover o funk. Ela chegou a ser excluída de eventos e entrevistas por causa de sua ligação com o gênero. No entanto, essa rejeição só fortaleceu o desejo de promover o ritmo e suas raízes.

"Sofri muitos olhares tortos, mas agora estão tendo que me engolir", afirma a empresária, orgulhosa de sua trajetória.

Representando o Brasil

Imagem de duas modelos vestindo peças da Funk It Wear da coleção Bonfim - Felipe Leitão

Para a empresária, levar a cultura do funk para o NYFW não é apenas uma conquista pessoal, mas também uma vitória para a brasilidade.

"Esse é o nosso maior momento como marca. Estamos promovendo a cultura brasileira de uma forma inédita, levando nossa essência para o mundo inteiro. É uma grande responsabilidade e estou muito feliz por fazer parte disso", comemora.

Além de sua paixão pelo funk, Yedda também encontra inspiração em suas raízes nordestinas.

Nascida em São Luís do Maranhão, ela incorporou elementos dessa cultura em sua marca, criando coleções que homenageiam o Nordeste brasileiro, que trazem peças inspiradas no Senhor do Bonfim e outros ícones da região.

Moda como expressão cultural

Imagem da estampa da Canga Carioca da Funk It Wear - Divulgação

Ao unir funk e streetwear, Yedda criou uma ponte entre duas culturas e reforçou a presença do Brasil em um dos eventos de moda mais prestigiados do mundo.

Agora, com a participação da marca na NYFW, o funk fica em evidência, provando que a moda também é um reflexo das identidades e histórias que o povo brasileiro carrega.