Instituto Ricardo Brennand Comemora 22 Anos com Show Intimista de Martins

Um dos principais centros culturais do Brasil comemora mais um ano de história com música, arte e cultura em Pernambucano celebrando

O Instituto Ricardo Brennand, completa 22 anos de atividades neste domingo (15) com uma programação especial de aniversario.

O cantor e compositor pernambucano Martins, será o responsável por um show intimista na galeria do museu, a partir das 16h.

A apresentação faz parte da agenda comemorativa e tem objetivo de atrair visitantes ao espaço da Várzea, em Pernambuco.

Um patrimônio cultural

Fundado em 2002, o Instituto Ricardo Brennand se consolidou como um dos principais polos culturais de Pernambuco, reunindo em seu acervo obras de arte, armas brancas e documentos históricos.

Ao longo de mais de duas décadas, o Instituto já recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes, oferecendo exposições e eventos culturais que envolvem diferentes áreas do conhecimento.

Premiado diversas vezes, o Instituto foi eleito em 2014 e 2015 como o melhor museu da América do Sul pelo TripAdvisor, sendo também reconhecido como o 17º melhor museu do mundo.

Em 2017, a instituição conquistou o título de melhor museu do Brasil, reforçando sua importância no cenário cultural do país.

Show de Martins no Instituto Ricardo Brennand

Imagem do cantor Martins no museu Ricardo Brennand - Desenrola Comunicação

O show de Martins faz parte das comemorações do 22º aniversário do Instituto, fortalecendo o vínculo entre o espaço e a música local.

O cantor se apresenta em formato intimista, dentro da galeria do museu.

A iniciativa reflete o esforço do Instituto em integrar múltiplas formas de expressão artística, promovendo um diálogo contínuo entre a música, as artes visuais e a história.

A programação completa do aniversário inclui visitação ao acervo do museu, que permanecerá aberto ao público entre 13h e 17h, com a última entrada permitida às 16h30min.

Embora os ingressos para o show de Martins estejam esgotados, o público ainda poderá explorar o Instituto e seu acervo no dia do evento.

Serviço