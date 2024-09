Horóscopo, 12/9: Pode faltar energia para conviver com o pessoal de casa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Você começa o dia com foco no trabalho, mas toda essa impulsividade pode jogar contra os seus interesses se não pensar nas coisas com calma. Ainda bem que essa vibe mais tensa passa e, à tarde, há boas chances de ter notícias positivas envolvendo a carreira. Vibes animadas no amor. Cor: PRETO Palpites: 04, 23, 22

TOURO

A Lua brilha em Capricórnio, e apesar de um ou outro desafio, não há motivo para se preocupar: tudo indica que a sorte favorece seus interesses. Só tenha cuidado para não gastar demais com bobeiras, afinal, o risco de prejuízo é real. No amor, capriche nas mensagens para seduzir. Cor: MARROM Palpites: 51, 26, 08

GÊMEOS

Com Sol e Júpiter trocando farpas, as diferenças com o pessoal de casa podem virar uma briga logo cedo se não tiver cuidado. É melhor respirar fundo e esfriar a cabeça, porque logo o astral melhora. No amor, a paixão tem tudo para crescer e apimentar as coisas na intimidade. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 22, 31, 59

CÂNCER

A comunicação está em alta, mas ainda vale ter cuidado para não falar mais do que deve em algumas situações. Mas não se intimide porque logo o astral fica mais leve e você deve se entender melhor com todo mundo! A vida amorosa ganha mais romantismo e companheirismo. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 49, 23, 22

LEÃO

A dica é redobrar a atenção nas finanças, porque você pode começar o dia no prejuízo, ainda mais se emprestar dinheiro para um amigo. Ainda bem que a Lua em Capricórnio ajuda você a direcionar seu foco para o serviço. E com tanta coisa acontecendo, o amor talvez fique um pouco devagar. Cor: CINZA Palpites: 50, 14, 13

VIRGEM

O dia começa com uma vibe tensa, e é melhor ficar na sua e evitar polêmicas, porque a Lua ilumina o seu paraíso astral e tudo deve passar rapidinho. À tarde, vale confiar na sorte, fazer uma fezinha e aproveitar para dar andamento em alguns projetos. No amor, a sintonia cresce. Cor: ROSA Palpites: 54, 29, 20

LIBRA

Se depender das estrelas, há sinal de altos e baixos, e você pode se chatear com situações que não dependem apenas de você. No serviço, tarefas rotineiras devem correr bem, ainda mais se ficar na sua e confiar em seu sexto sentido para fugir de ciladas. Boas vibes no amor. Cor: AMARELO Palpites: 48, 55, 21

ESCORPIÃO

A Lua entra em Capricórnio nesta madrugada e garante raciocínio rápido e boas ideias no trabalho, Escorpião. Pela manhã, porém, talvez tenha que redobrar os esforços para não perder o foco nem deixar de lado prazos importantes. No amor, abra o seu coração. Cor: AMARELO Palpites: 54, 18, 45

SAGITÁRIO

O risco de começar o dia de mau humor é real. Pegue leve e tente relevar algumas coisas. Ainda bem que logo as energias melhoram e até as finanças saem ganhando! Tire um tempinho para organizar as contas e agarre uma chance de ganhar uma grana extra. Tudo ok no amor. Cor: CEREJA Palpites: 34, 46, 18

CAPRICÓRNIO

A Lua entra em seu signo de madrugada, e traz energia de sobra para defender seus interesses e brigar pelo que quer. A diplomacia será o melhor caminho para você chegar onde deseja, e isso vale para a vida pessoal e para outras áreas. No amor, deixe diferenças de lado. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 25, 43

AQUÁRIO

Com a Lua infernizando seu astral a partir de hoje, lidar com as pessoas não vai ser tão tranquilo quanto você gostaria. Vale confiar em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e lidar com o que pintar pela frente. No amor, reforce os laços e tente superar as diferenças. Cor: BRANCO Palpites: 09, 36, 11

PEIXES

Pode faltar energia para conviver com o pessoal de casa, mas evite transformar um atrito bobo em algo mais sério. Ainda bem que o astral fica mais animado, e as amizades ganham destaque. Será divertido dar uma volta por aí para respirar novos ares e desestressar! No amor, controle o ciúme. Cor: PRATA Palpites: 02, 45, 56