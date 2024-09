Rock in Rio 2024: Veja programação do sábado (14) e saiba como assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O segundo dia do Rock in Rio 2024 ocorre neste sábado (14), com programação dominada pelo pop, incluindo nomes de peso, como a cantora sueca Zara Larsson e as bandas norte-americanas Imagine Dragons e OneRepublic.

Para os fãs de música nacional, nomes como Lulu Santos, NX Zero e Patu Fu e Penélope também se apresentam. Confira o line-up completo do sábado, 14, com os horários dos shows de cada palco:

Programação do Rock in Rio neste sábado (14):

Palco Mundo

16h40 - Lulu Santos

19h - Zara Larsson

21h20 - OneRepublic

0h - Imagine Dragons

Palco Sunset

15h30 - Patu Fu e Penélope

17h50 - Christone "Kingfish" Ingram

20h10 - James

22h45 - NX Zero

New Dance Order

22h - Liu

23h30 - Öwnboss

1h10 - Kvsh

2h40 - DJ Snake

Espaço Favela

16h - Lourena

19h - Thiago Pantaleão

21h - Dennis

Global Village

15h30 - Amaro Freitas

17h30 - Mestrinho

19h15 - Hermeto Pascoal & grupo

Supernova

15h - 7 Minutoz

17h - Duquesa

19h30 - Bin com Leviano

20h30 - Nagalli - Magic Show & Convidados

Como assistir ao Rock in Rio ao vivo

Os shows do Rock In Rio serão transmitidos por diferentes canais e plataformas, com opções para acompanhar o dia inteiro ao vivo ou apenas os principais shows pela noite: