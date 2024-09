Lia de Itamaracá estreia a sua 'Big Band da Ciranda' no Rock in Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artista se apresenta no novo palco Global Village, com banda que a acompanhará em shows internacionais; show será divido entre quatro etapas

Lia de Itamaracá, ícone de cultura popular pernambucana e brasileira, vai estrear a sua "Big Band da Ciranda" durante o seu primeiro show no festival Rock in Rio, no próximo domingo (22).

A artista se apresenta no Global Village, novo palco do evento, que ocupa 7500 metros quadrados, 18,50 metros de altura e 35 metros de comprimento, inspirado nas arquiteturas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

A "Big Band" conta com uma formação instrumental robusta e diversa, com as Irmãs Baracho, Biu e Dulce, nos vocais; Ganga Barreto, Toinho e Tony Boy, na percussão; Danda do Sax, Deco do Trombone, Biu Negão e Bibiu, nos sopros; Erick nos teclados e baixo; Max na bateria e percussão; e Lígia Matos, na guitarra. Essa banda passará a acompanhar Lia em seus shows internacionais.

Equipe técnica

A equipe envolvida na apresentação, composta por técnicos e produtores do Rio de Janeiro e de Recife, conta com mais de trinta profissionais. A direção artística é assinada por André Brasileiro, com iluminação de Natalie Revoredo e projeções visuais da VJ Mary Gatis.

Lia de Itamaracá - Ytallo Barreto/Divulgação Lia de Itamaracá - Ytallo Barreto/Divulgação

O intuito é proporcionar uma experiência impactante em som e imagem, especialmente para um público diverso, muitos dos quais terão o primeiro contato com a arte de Lia.

Outra novidade está no figurino exclusivo, criado por Júlio César, estilista que vem desenvolvendo peças inspiradas em Lia e na vibrante estética da cultura pernambucana.

Show

A apresentação no Rock in Rio começará com uma homenagem aos orixás, abrindo com Exu e seguindo com canções para Yemanjá, Oxum e Xangô, criando uma atmosfera de conexão espiritual e ancestralidade.

No segundo bloco, Lia trará ao palco uma seleção de cirandas clássicas, como "Eu Sou Lia", "Minha Ciranda", "Preta Cirandeira", "Vim a Recife" e "Frevo Ciranda", celebrando a tradição que a consagrou como a rainha da ciranda.

O terceiro bloco será dedicado aos cocos de roda, uma homenagem a Dona Selma do Coco, com músicas "Moreninha Dente de Ouro", "Dalê Manoel" e "Areia".

No quarto bloco, Lia surpreenderá o público com ritmos e arranjos diferenciados, explorando gêneros como merengue e bolero, e interpretará canções como "Rosa Maria", "Vizinha", "Desde Menina" e "Bom Dia Meu Amor".

Para encerrar o espetáculo, retornará às cirandas tradicionais, finalizando com uma interpretação poderosa de "Dorme Pretinho", uma adaptação de "Duerme Negrito", de Mercedes Sosa, que ganhou uma releitura emocionante na voz da cirandeira.