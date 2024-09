Filme terá exibição única e gratuita na Academia Pernambucana de Letras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado, dia 21, a Academia Pernambucana de Letras fará a exibição do filme "Umbilina e Sua Grande Rival", dirigido por Marlom Meirelles.

Baseado no romance de Cícero Belmar, o filme conta a história de Umbilina, uma mulher forte e determinada que enfrenta a morte em uma batalha épica.

Com atuações marcantes de Marcélia Cartaxo e Zezita Matos, a produção promete emocionar e inspirar o público em exibição única.

Uma tarde de cinema e debate

A exibição será gratuita e terá início às 15h. Logo após a sessão, haverá um debate com o diretor Marlom Meirelles, o roteirista Emerson do Nascimento e o autor do livro, Cícero Belmar.

A conversa será mediada por Fábio Lucas, da LivroNews, e possibilita debates sobre o processo de criação do filme.

Serviço

Exibição do filme "Umbilina e Sua Grande Rival" e debate com o diretor e elenco.