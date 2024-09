Horóscopo, 21/9: A dica dos astros é manter seus planos em segredo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Você começa o sábado com muitas oportunidades de engordar o seu bolso, desde que mantenha o foco no que é realmente importante. A tentação de comprar pode ser grande, mas não se esqueça da chuva de boletos lá na frente, tá? No amor, cuidado com ciúmes ou cobranças. Cor: BRANCO Palpites: 25, 47, 16

TOURO

A Lua segue em seu signo, reforçando sua confiança. Bom dia para priorizar seus interesses e correr atrás do que deseja conquistar. Mas nem tudo é perfeito, meu cristalzinho, e o astral pode pesar se não deixar o ego de lado. No amor, tudo vai dar certo, desde que não tenha ciúme envolvido. Cor: LARANJA Palpites: 21, 48, 10

GÊMEOS

A Lua inferniza o seu signo e a dica dos astros é manter seus planos em segredo para afastar interferências. Agindo discretamente, sem chamar muita atenção, você tem mais chance de melhorar sua imagem. No amor, é melhor controlar o ciúme. Cor: ROSA Palpites: 11, 20, 34

CÂNCER

O final de semana começa com boas energias para quem tem planos de viajar ou pensa em retomar os estudos. As amizades estão em destaque também, e podem influenciar até mesmo na sua vida profissional. No amor, valorize os pontos em comum e evite assunto polêmico. Cor: GOIABA Palpites: 48, 19, 12

LEÃO

Se depender da Lua, a carreira deve concentrar a sua atenção, e você vai fazer o possível para alcançar o que quer. Há boas chances de conseguir o reconhecimento que merece, mas nada vem de graça! No amor, deixe as exigências de lado. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 06, 24, 32

VIRGEM

O sábado começa animado e pode surgir a chance de fazer uma viagem. Você também terá facilidade para estabelecer contato com quem mora longe. Os estudos contam com as melhores vibes logo cedo, especialmente se precisa apresentar trabalhos em equipe. No amor, espante a rotina. Cor: LILÁS Palpites: 49, 58, 50

LIBRA

Há sinal de tensão no céu logo cedo, e podem surgir mudanças inesperadas e surpresas se tem planos para viajar. Na dúvida, é melhor ter um plano B de última hora. Pode ter boas novas com assunto ligado à herança ou dinheiro. Não deixe que brigas abalem o amor. Cor: VERMELHO Palpites: 39, 28, 57

ESCORPIÃO

Você pode conhecer gente nova e fazer ótimos contatos hoje, mas o astral talvez fique tenso com os amigos. Melhor controlar a rivalidade e fugir de tretas, valeu? Altas doses de romantismo ajudam a blindar o amor. Cor: CINZA Palpites: 09, 56, 11

SAGITÁRIO

As estrelas avisam que você pode ganhar uma grana, e você pode aproveitar as good vibes para resolver algumas tarefas. Mas algumas relações talvez não corram do jeito que imaginou. No amor, não deixe as cobranças atrapalharem. Cor: PRETO Palpites: 60, 33, 51

CAPRICÓRNIO

Sua habilidade com as palavras segue em alta, e vale apostar no seu charme para conseguir o que deseja. Pode surgir briga ou desentendimento: pense e avalie seus sentimentos para não dramatizar algo simples, tá? Há sinal de altas doses de fofura no amor. Cor: LILÁS Palpites: 53, 23, 51

AQUÁRIO

Assuntos domésticos precisam de um pouco mais da sua atenção, embora tudo indique que vai entrar dinheiro nessa área. Em compensação, a convivência com os parentes pode ter altos e baixos, meu cristalzinho. Seu lado ciumento pode vir à tona no amor. Cor: BRANCO Palpites: 20, 11, 18

PEIXES

Você tem tudo para se comunicar bem logo cedo, Peixes! Aproveite para mostrar suas ideias, ouvir o que outras pessoas pensam e aprender coisas novas. Mas as relações precisam de cautela extra, e é bom não baixar a guarda. No amor, aposte no alto astral, e não no ciúme! Cor: VIOLETA Palpites: 04, 50, 23