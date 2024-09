Resumo das Novelas, 23/9 a 28/9: Família É Tudo chega ao final com muitas surpresas

TV JORNAL / CANAL 2

CONTIGO SIM

Capítulo 111 – segunda, 23 de setembro

Leonardo concorda em reencontrar Júlio e pede perdão, ele implora por uma chance como pai e os dois se abraçam forte. Mirta garante a Gerardo que ele é muito duro em suas decisões, mas ele confessa que sua filha Samanta superou todos os limites. Álvaro aproveita que Ángela está perto dele para roubar um beijo. Don Gerardo torna público que deixará suas ações para Ángela e Adela, então Samanta reage chateada e garante que não o reconhece como pai. Alma reencontra Iñaki, que não hesita em lhe dar um beijo. Ao vê-lo, ela o convida para ir ao seu apartamento para propor um plano contra sua inimiga. Leonardo fica chateado ao ver que Álvaro roubou um beijo de Ángela e Don Gerardo desabafa para Adela.

Capítulo 112 – terça, 24 de setembro

Don Gerardo propõe a Leonardo ser o novo Diretor Geral do Hospital Vega. Leonardo rejeita e sugere Darío para esse cargo. Estrellita descobre que sofre de HIV. Clarita tem sentimentos confusos com Sebastián. Ángela vê Don Gerardo triste e pede que ele reconsidere a ideia de viajar e sair do hospital. Leonardo se dispõe a procurar a verdade no celular da mãe. Darío aceita ser o novo Diretor Geral do hospital. Depois de uma forte briga com Samanta, Don Gerardo sofre um fulminante ataque cardíaco. Adela e Ángela realizam seu último desejo e ele é sepultado na vizinhança.

Capítulo 113 – quarta, 25 de setembro

Samanta informa a Mirta e Alma que está disposta a recuperar as ações que o pai deixou para Ángela. Álvaro acredita que é um bom momento para reconquistar ngela, agora que ela vai cuidar de Josué. Ángela e Eddy conseguem tirar Mirta de seu escritório para que Leonardo consiga as informações que precisa. Iñaki faz uma doação a Ángela para sua fundação. Pablo recebe um presente muito especial. Félix consegue se vingar de Luz e despeja todos os inquilinos do bairro. Darío descobre que Samanta está cometendo irregularidades no Consórcio Vega. Félix surpreende a filha de Dom Gerardo em seu quarto e a beija.

Capítulo 114 – quinta, 26 de setembro

Ángela consegue entrar no bairro e descobre que o dinheiro e os recibos da fundação foram roubados. Samanta, Alma e Mirta comemoram a conquista. Úrsula revela que tem uma cópia da carta de Yolanda. Alma começa a ouvir os áudios de Ángela. Mirta pede a Félix que termine com Úrsula. Samanta ameaça Ángela de colocá-la na cadeia. Mirta, vendo que Félix já assumiu a casa de Samanta, pede ajuda a Alma para tirá-lo de lá. Iñaki faz uma proposta a Alma.

Capítulo 115 – quinta, 27 de setembro

Samanta informa a Leonardo que nem Ángela nem Darío poderão voltar ao hospital. Ao saber de sua decisão, ele garante que ela está cometendo irregularidades e está disposto a enfrentá-la. Sebastián declara seu amor por Clarita e lhe dá um beijo. Alma mostra a Leonardo algumas gravações sobre os sentimentos de Ángela. Ela garante que estão tirando tudo do contexto. Félix e Abel se enfrentam até a morte. Leonardo pede explicações a Alma sobre o celular de Ángela. Abel confessa que atirou em Félix. Leonardo pede a Álvaro que lhe conte a verdade sobre o beijo que deu em Ángela.

Capítulo 116 – sexta, 28 de setembro

Leonardo garante a ngela que não pretende mais cair na chantagem de Alma e está disposto a ajudá-la a descobrir quem roubou o dinheiro e os recibos, por isso confronta a mãe e pede que ela lhe conte a verdade, caso contrário, ele não voltará para saber dela. Álvaro descobre que um juiz emitiu um mandado de prisão contra Ángela e está determinado a protegê-la, para que ela não vá para a cadeia. Clarita concorda em ser namorada de Sebastián. Ángela cai na armadilha de Álvaro. Álvaro, com a ajuda de seu advogado, sequestra Ángela para evitar que ela seja presa. Leonardo descobre que Alma o deixou para sempre. Iñaki se dispõe a cuidar de Alma e de seu bebê.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 23/09

Wanda se recusa a voltar para casa e morar com Shirley. Felipe e Rui aconselham Pedro a se tornar o novo líder dos Luíses. Norma manda Tonico pregar tábuas na porta da biblioteca para impedir a passagem de qualquer aluno. Wanda pede emprego para Goma; o dono da Lolipopus declara que a detetive será assistente do Thomas e que o salário do jovem será dividido com ela. Norma acredita estar perdendo poder no colégio e Elisa lê frases motivadoras pelo celular. Norma avisa o ajudante do seu advogado que deseja o documento para provar que é a única dona do Colégio Interno Rosa dos Ventos.

TERÇA-FEIRA, 24/09

Pilar e Gabriel desejam estreitar a relação dos alunos com Norma e, por isso, preparam um jantar com as crianças, professores e a diretora. Goma aconselha Wanda a fazer as pazes com Shirley e voltar a ser detetive. Shirley começa a vender curso de detetive, e Wanda descobre, ficando chateada. Pedro libera a entrada de Felipe e Rui na toca dos Luíses, e André flagra Pedro com os rivais. Anna tem um pesadelo envolvendo Paulo e Norma.

QUARTA-FEIRA, 25/09

Anna compartilha o sonho com as amigas, que acreditam que Perebadá, a cidade secreta mencionada por Nina, possa ser uma resposta ao sumiço de Paulo. Norma paga o curso de Shirley para Elisa, que fica feliz em aprender com a detetive André avisa os meninos dos Luíses que Pedro está sendo influenciado por Felipe e Rui, e Pedro aponta falsidade em André. Norma convoca o tribunal escolar para decidir se a biblioteca permanece fechada ou aberta.

QUINTA-FEIRA, 26/09

Norma decide pela obstrução da biblioteca. Gabriel nota que Pilar está com um papel mostrando possíveis pretendentes amorosos. André avisa aos amigos que vai sair dos Luíses, e Felipe e Rui comemoram. Uma grande mala chega ao colégio e Tonico notifica Anna de que o objeto pertence a Paulo. Norma pede para Anna não se aproximar e solicita que Gabriel leve a mala para César verificar se não existem pragas.

SEXTA-FEIRA, 27/09

Com a liderança de Pedro, o grupo Luíses ganha um novo nome e perfil. Gabriel provoca César, citando diversos elogios de Pilar. Lavínia aplica laxante em um pedaço de bolo destinado a Anna; Dalete pega o bolo das mãos de Lavínia e diz que o doce é da Norma. Prestes a se formar no curso de detetive, Elisa pergunta para Benjamin e Nina porque Anna passa tanto tempo na biblioteca Um funcionário dos pais da Lavínia entrega uma cópia idêntica do carimbo da biblioteca. Elisa comenta com Norma que acredita que há uma passagem secreta na biblioteca, mas a diretora não acredita. Norma come o bolo com laxante e passa mal. Com flores em mãos, César se declara para Pilar. Uma pessoa de capa preta consegue entrar na Caverna Encantada.

RECORD – CANAL 9

Ator Thiago Rodrigues como Judá na novela Gênesis - RECORD/DIVULGAÇÃO

GÊNESIS

Capítulo 154 – segunda, 23 de setembro

Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

Capítulo 155 – terça, 24 de setembro

Labão conhece Jacó. Isaque e Rebeca aguardam por notícias do filho. Judite anda de maneira misteriosa pelas ruas. Lia é apresentada a Jacó. Eder sofre um acidente.

Capítulo 156 – quarta, 25 de setembro

Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu. Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel.

Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

Capítulo 157 – quinta, 26 de setembro

Jacó se abre com Lia. Malaki pede informações sobre Harã. Akia e Maalate se beijam às escondidas. Malaki e seus homens chegam em Harã. Labão descobre que Lia ama Jacó. Malaki ordena o início de um ataque. Ele leva Bila.

Capítulo 158 – sexta, 27 de setembro

Raquel pressiona Jacó a seguirem para Canaã. Jasper se desespera com o sequestro de Bila. Maalate tem um novo impasse com Esaú. Raquel fica na saia justa diante de Yarin e Jasper. Lúcifer defende Jacó. Ismael fica furioso ao descobrir o destino de Jacó. Esaú descobre que Basemate está grávida. Depois de sete anos de trabalho, Jacó pede a mão de Raquel a Labão.

REDE GLOBO



NO RANCHO FUNDO



Capítulo 137 – Segunda-feira

Quinota se desentende mais uma vez com Artur e Blandina comemora. Cira registra a discussão de Quinota e Artur. Quinota afirma a Torquato Tasso que Artur está com Blandina. Zefa Leonel e Deodora trocam ameaças. Zé Beltino fica encantado com o bilhete de amor de Dracena. Tia Salete comemora o sucesso da inauguração de sua loja de roupas. Zefa Leonel recebe uma intimação da Justiça, cobrando a dívida do Rancho Fundo. Fé e Esperança tentam descobrir de quem é o celular encontrado na casa de Primo Cícero. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó.



Capítulo 138 – Terça-feira

Seu Tico Leonel acaba detido por desacato à autoridade. Paula Alexandre sugere que Zefa Leonel ofereça o Rancho Fundo como garantia para sua dívida com Ariosto. Caridade impressiona os críticos de gastronomia. Cira e Fé acreditam que Quinota está grávida de Marcelo Gouveia. Jordão Nicácio anuncia a Marcelo Gouveia que um de seus garimpeiros clandestinos foi preso. Floro Borromeu ordena que Seu Tico Leonel seja libertado para inspecionar o garimpo na Gruta Azul. Ariosto se revolta ao saber da situação na Gruta Azul. Quintilha teme o comportamento de Fubá Mimoso e pede ajuda a Primo Cícero. Marcelo Gouveia acusa Fubá Mimoso de comandar o garimpo ilegal na Gruta Azul.



Capítulo 139 – Quarta-feira

Floro Borromeu prende Fubá Mimoso, que não oferece resistência. Zefa Leonel desconfia da prisão de Fubá Mimoso. Tia Salete ensina bordado a Dracena. Zé Beltino e Dracena fazem declarações de amor. Deodora e Ariosto tentam convencer Blandina a retirar o controle da Gruta Azul dos Leonel. Quinota e Artur selam uma trégua por conta do bebê. Marcelo Gouveia conta a Ariosto e Deodora sobre a prisão de Fubá Mimoso, e ambos desconfiam. Caridade é premiada pelos críticos de gastronomia. Zefa Leonel vai ao cabaré atrás de Margaridinha. Blandina reage ao ver Quinota e Artur juntos.



Capítulo 140 – Quinta-feira

Blandina finge estar procurando por Zé Beltino, e Quinota garante que irá desmascarar a moça. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel temem que Vespertino descubra que é o pai de Margaridinha. Ariosto comenta com Deodora sua desconfiança em relação à participação de Fubá Mimoso no garimpo ilegal. Blandina amarga sua derrota com Artur. Benvinda enfrenta Sabá Bodó e Nivalda. Tia Salete sofre ao descobrir que Margaridinha está trabalhando no cabaré. Zefa Leonel confronta Fubá Mimoso. Quinota se depara com panfletos sobre sua gravidez. Ariosto concorda que Blandina se case com Artur, e os vilões selam sua união. Caridade recebe uma ordem de despejo de Deodora. Quinota surpreende Blandina.



Capítulo 141 – Sexta-feira

Blandina se assusta ao ver Quinota. Caridade e Nastácio planejam como se livrar da ordem de despejo. Marcelo Gouveia orienta Jordão Nicácio a interromper a exploração clandestina na Gruta Azul. Artur ajuda Dona Castorina com a limpeza dos quartos. Quinota se descontrola e acaba expondo Blandina em praça pública. Artur conforta Blandina, e Marcelo Gouveia apoia Quinota. Benvinda e Seu Tico Leonel fecham um acordo com Sabá Bodó e Nivalda. Caridade consegue despistar o Oficial de Justiça, que esquece de entregar a ordem de despejo. Ariosto explica a Deodora porque decidiu se unir a Blandina. Blandina beija Artur.



Capítulo 142 – Sábado

Blandina pede perdão pelo beijo em Artur, que se incomoda com a situação. Zefa Leonel sugere que Quinota se abra com Artur sobre Blandina. Benvinda inicia seu plano para a escola. Tia Salete oferece suas economias para Vespertino demitir Margaridinha. Artur tenta se comunicar com Quinota, sem sucesso. Margaridinha pede que Tia Salete a deixe seguir com sua vida. Caridade e Nastácio pensam em uma forma de salvar o restaurante. Marcelo Gouveia provoca Fubá Mimoso na prisão. Tia Salete escuta quando Zefa Leonel comenta que Vespertino é o pai de Margaridinha. Quinota anuncia sua gravidez para a família.



FAMÍLIA É TUDO

Thiago Martins, atualmente em "Família é Tudo" - Divulgação



Capítulo 173 – Segunda-feira

Hans manda o advogado explicar para seus primos por que eles perderam a herança de Frida. Maya incentiva Tom a procurar Vênus. Vênus troca olhares com Frida/Catarina e fica muito intrigada. Frida/Catarina tenta tirar uma confissão de Hans. Lupita reencontra a vidente, que lhe faz uma nova previsão. Vênus e os irmãos decidem morar em um quarto na pensão de Furtado. Lupita faz uma mudança em seu visual. Frida/Catarina encontra Vênus no casarão. Murilo é indiciado por tráfico de drogas, e Electra fica furiosa com Jéssica. Andrômeda e Chicão, Sheila e Ernesto e Lulu e Tião se preocupam quando Toni e Selminha anunciam que sabem uma fofoca sobre eles. Vênus pressiona Frida/Catarina sobre sua verdadeira sua identidade.



Capítulo 174 – Terça-feira

Frida se revela para Vênus. Hans demite Leda da gravadora. Electra descobre que Hans está ajudando Jéssica na cadeia. Selminha expõe o vídeo que fez de Andrômeda com Chicão, e de Sheila com Ernesto. Tom tenta reatar com Vênus. Frida recebe uma mensagem misteriosa e pede a ajuda de Vênus e Tom. Lulu pede perdão a Chicão. Electra obriga Jéssica a confessar sobre as drogas para ajudar Murilo. Maya decide voltar para Dubai, e Luca se oferece para acompanhá-la. Leda forja um vazamento em sua casa para chamar Ubaiara. Júpiter e Guto se impressionam com o novo visual de Lupita. Vênus, Frida e Tom chegam ao local descrito na mensagem misteriosa.



Capítulo 175 – Quarta-feira

Gina humilha Mila. Júpiter e Guto se organizam para sair com Lupita. Marieta atrapalha a aproximação romântica de Leda e Ubaiara. Léo convida Chantal para jantar. Guto sai para dançar com Lupita. Plutão e Andrômeda ajudam Júpiter a planejar seu encontro com Lupita. Tom avisa a Vênus e Frida que conseguirá os vídeos das câmeras de segurança das ruas, a fim de incriminar Hans. Electra desmaia durante a apresentação de seu espetáculo. Electra descobre que está grávida. Tom adota Eva e pede Vênus em casamento.



Capítulo 176 – Quinta-feira

Penúltimo capítulo. Não será divulgado.



Capítulo 177 – Sexta-feira

Último capítulo. Não será divulgado.



Capítulo 178 – Sábado

Reapresentação do último capítulo.



