Resumo das novelas, 23/9: Leonardo concorda em reencontrar Júlio e pede perdão, emContigo Sim

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Leonardo concorda em reencontrar Júlio e pede perdão, ele implora por uma chance como pai e os dois se abraçam forte. Mirta garante a Gerardo que ele é muito duro em suas decisões, mas ele confessa que sua filha Samanta superou todos os limites. Álvaro aproveita que Ángela está perto dele para roubar um beijo. Don Gerardo torna público que deixará suas ações para Ángela e Adela, então Samanta reage chateada e garante que não o reconhece como pai. Alma reencontra Iñaki, que não hesita em lhe dar um beijo. Ao vê-lo, ela o convida para ir ao seu apartamento para propor um plano contra sua inimiga. Leonardo fica chateado ao ver que Álvaro roubou um beijo de Ángela e Don Gerardo desabafa para Adela.

(20h45) A Caverna Encantada

Wanda se recusa a voltar para casa e morar com Shirley. Felipe e Rui aconselham Pedro a se tornar o novo líder dos Luíses. Norma manda Tonico pregar tábuas na porta da biblioteca para impedir a passagem de qualquer aluno. Wanda pede emprego para Goma; o dono da Lolipopus declara que a detetive será assistente do Thomas e que o salário do jovem será dividido com ela. Norma acredita estar perdendo poder no colégio e Elisa lê frases motivadoras pelo celular. Norma avisa o ajudante do seu advogado que deseja o documento para provar que é a única dona do Colégio Interno Rosa dos Ventos.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Quinota se desentende mais uma vez com Artur e Blandina comemora. Cira registra a discussão de Quinota e Artur. Quinota afirma a Torquato Tasso que Artur está com Blandina. Zefa Leonel e Deodora trocam ameaças. Zé Beltino fica encantado com o bilhete de amor de Dracena. Tia Salete comemora o sucesso da inauguração de sua loja de roupas. Zefa Leonel recebe uma intimação da Justiça, cobrando a dívida do Rancho Fundo. Fé e Esperança tentam descobrir de quem é o celular encontrado na casa de Primo Cícero. Seu Tico Leonel ameaça Sabá Bodó.

(19h40) Família é Tudo

Hans manda o advogado explicar para seus primos por que eles perderam a herança de Frida. Maya incentiva Tom a procurar Vênus. Vênus troca olhares com Frida/Catarina e fica muito intrigada. Frida/Catarina tenta tirar uma confissão de Hans. Lupita reencontra a vidente, que lhe faz uma nova previsão. Vênus e os irmãos decidem morar em um quarto na pensão de Furtado. Lupita faz uma mudança em seu visual. Frida/Catarina encontra Vênus no casarão. Murilo é indiciado por tráfico de drogas, e Electra fica furiosa com Jéssica. Andrômeda e Chicão, Sheila e Ernesto e Lulu e Tião se preocupam quando Toni e Selminha anunciam que sabem uma fofoca sobre eles. Vênus pressiona Frida/Catarina sobre sua verdadeira sua identidade.



(21h30) Mania de Você

Luma e Mavi ficam juntos. Sandra convida Viola para ser chefe de cozinha de seu restaurante. Rudá chega a Portugal, usando o nome falso Leon, e é recebido por Yuri. Yuri avisa a Mavi que Rudá já está com o celular grampeado. Mavi lê as mensagens trocadas entre Rudá e Viola. Viola chega a Portugal para encontrar Rudá. Mavi manipula as mensagens no celular entre Rudá e Viola, fazendo com que o casal acabe se separando. Mércia aconselha Mavi a esquecer Viola.