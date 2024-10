Resumo das novelas, 24/9: Pilar e Gabriel desejam estreitar a relação dos alunos com Norma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Don Gerardo propõe a Leonardo ser o novo Diretor Geral do Hospital Vega. Leonardo rejeita e sugere Darío para esse cargo. Estrellita descobre que sofre de HIV. Clarita tem sentimentos confusos com Sebastián. Ángela vê Don Gerardo triste e pede que ele reconsidere a ideia de viajar e sair do hospital. Leonardo se dispõe a procurar a verdade no celular da mãe. Darío aceita ser o novo Diretor Geral do hospital. Depois de uma forte briga com Samanta, Don Gerardo sofre um fulminante ataque cardíaco. Adela e Ángela realizam seu último desejo e ele é sepultado na vizinhança.

(20h45) A Caverna Encantada

Pilar e Gabriel desejam estreitar a relação dos alunos com Norma e, por isso, preparam um jantar com as crianças, professores e a diretora. Goma aconselha Wanda a fazer as pazes com Shirley e voltar a ser detetive. Shirley começa a vender curso de detetive, e Wanda descobre, ficando chateada. Pedro libera a entrada de Felipe e Rui na toca dos Luíses, e André flagra Pedro com os rivais. Anna tem um pesadelo envolvendo Paulo e Norma.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Labão conhece Jacó. Isaque e Rebeca aguardam por notícias do filho. Judite anda de maneira misteriosa pelas ruas. Lia é apresentada a Jacó. Eder sofre um acidente.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Seu Tico Leonel acaba detido por desacato à autoridade. Paula Alexandre sugere que Zefa Leonel ofereça o Rancho Fundo como garantia para sua dívida com Ariosto. Caridade impressiona os críticos de gastronomia. Cira e Fé acreditam que Quinota está grávida de Marcelo Gouveia. Jordão Nicácio anuncia a Marcelo Gouveia que um de seus garimpeiros clandestinos foi preso. Floro Borromeu ordena que Seu Tico Leonel seja libertado para inspecionar o garimpo na Gruta Azul. Ariosto se revolta ao saber da situação na Gruta Azul. Quintilha teme o comportamento de Fubá Mimoso e pede ajuda a Primo Cícero. Marcelo Gouveia acusa Fubá Mimoso de comandar o garimpo ilegal na Gruta Azul.

(19h40) Família é Tudo

Frida se revela para Vênus. Hans demite Leda da gravadora. Electra descobre que Hans está ajudando Jéssica na cadeia. Selminha expõe o vídeo que fez de Andrômeda com Chicão, e de Sheila com Ernesto. Tom tenta reatar com Vênus. Frida recebe uma mensagem misteriosa e pede a ajuda de Vênus e Tom. Lulu pede perdão a Chicão. Electra obriga Jéssica a confessar sobre as drogas para ajudar Murilo. Maya decide voltar para Dubai, e Luca se oferece para acompanhá-la. Leda forja um vazamento em sua casa para chamar Ubaiara. Júpiter e Guto se impressionam com o novo visual de Lupita. Vênus, Frida e Tom chegam ao local descrito na mensagem misteriosa.



(21h30) Mania de Você

Viola volta para o Brasil, determinada a esquecer do passado. Berta passa mal, faz alguns exames onde são constatadas imagens suspeitas. Mavi e Luma se mudam para São Paulo. Viola comemora o convite de Sandra para morar em Paris. Luma assina uma procuração sem ler, dando poderes para Mavi. Moema queima o telegrama de Rudá para Iberê não ler. Rudá é agredido pelos seguranças de Yuri, e Filipa lhe oferece ajuda. Viola é convidada para trabalhar no melhor restaurante de Paris. Luma descobre que Mavi vendeu sua casa de Angra dos Reis.