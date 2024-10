Samba Recife celebra 20 anos com mais de 40 atrações neste sábado e domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No sábado o evento começa as 18h e, no domingo, começa mais cedo, às 15h

O Samba Recife comemora 20 anos com evento neste sábado (28), às 18h, e domingo (29), às 15h, com quatro palcos divididos na área externa do Centro de Convenções e Classic Hall que, receberão ao todo, mais de 40 atrações.

As apresentações contam com artistas consagrados, ícones da nova geração, participações especiais e bandas locais, que se dividirão entre os dois Palcos Externos, o Palco Experimenta e o Palco Pernambuco, localizado na área ‘Samba Lounge’. Belo, Péricles, Thiaguinho, Alcione, Dilsinho, Mumuzinho, Xande de Pilares, Sorriso Maroto e Menos é Mais são grandes artistas esperados pelo público recifense.



Confira a programação completa:

SÁBADO 28/09

•? ?Belo (Palco externo)

•? ?Ferrugem (Palco externo)

•? ?Péricles (com participação de Pinha - Palco Externo)

•? ?Pique Novo (Palco externo)

•? ?Pixote (Palco externo)

•? ?Thiaguinho (com participação de Rodriguinho - Palco Externo)

•? ?Tiee (Palco externo)

•? ?Turma do Pagode (Palco externo)

•? ?Beleza Pura (Palco Experimenta)

•? ?Gica (com participação do Doce Encontro - Palco Experimenta)

•? ?Clareou (com participação do Balacobaco e Júnior Sereno - Palco Experimenta)

•? ?Marquinhos Sensação (com participação de Marcelinho Freitas e Délcio Luiz - Palco Experimenta)

•? ?Boa Ousadia (Palco Pernambuco)

•? ?Diego Dias (Palco Pernambuco)

•? ?Simples Olhar (Palco Pernambuco)

•? ?Sambar&Love (Palco Pernambuco)

•? ?Victor Assis (Palco Pernambuco)

•? ?Vou pra Batucada (Palco Pernambuco)

•? ?Gil Júnior (Palco Pernambuco)

DOMINGO 29/09

•? ?Alcione (com participação de Fundo de Quintal - Palco Externo)

•? ?Dilsinho (Palco externo)

•? ?Parangolé (com participação de Beleza Pura - Palco Externo)

•? ?Sorriso Maroto (Palco externo)

•? ?Suel (com participação de Rony Lúcio - Tá na Mente - Palco Externo)

•? ?Mumuzinho (Palco externo)

•? ?Menos é Mais (Palco externo)

•? ?Xande de Pilares (Palco externo)

•? ?Kamisa 10 (Palco Experimenta)

•? ?Matheusinho (Palco Experimenta)

•? ?Pagode do Adame (com participação de Chininha - Palco Experimenta)

•? ?Thiago Soares (com participação de Diney - Palco Experimenta)

•? ?Júnior Santos (Palco Pernambuco)

•? ?Cantor PH (Palco Pernambuco)

•? ?Samba Black (Palco Pernambuco)

•? ?Balanço Black (Palco Pernambuco)

•? ?Amor Eterno (Palco Pernambuco)