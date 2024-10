Horóscopo, 26/9: Os astros enviam ótimas energias para as finanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Os astros enviam ótimas energias para as finanças e pode até rolar uma graninha extra. Mas os assuntos de casa também seguem exigindo atenção, e você pode aproveitar o dia para deixar as tarefas domésticas em dia. A Lua canceriana dá uma mãozinha para o amor. Cor: LILÁS Palpites: 14, 05, 23

TOURO

As estrelas mandam o papo reto: você conta com uma habilidade extra para se expressar e pode se destacar em tudo o que envolva comunicação! Mas com a chegada de Mercúrio em Libra, o trabalho também vai exigir muito esforço da sua parte. No amor, é hora de abrir o coração! Cor: ROXO Palpites: 21, 54, 30

GÊMEOS

A Lua segue firme e forte em sua Casa da Fortuna, sinal de que podem surgir boas surpresas para o seu bolso! Mas talvez tenha que controlar melhor seu temperamento se quiser manter seu foco no serviço. Há sinal de momentos fofos no amor. Cor: GOIABA Palpites: 37, 21, 39

CÂNCER

A Lua segue em seu signo e protege seus interesses. Você estará em sintonia com as pessoas próximas, e vai dar um show de empatia e carinho. No trabalho, agir em equipe pode ser a melhor pedida, e as relações familiares ficam protegidas. Clima de animação e otimismo no amor. Cor: BEGE Palpites: 14, 08, 23

LEÃO

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, você vai querer ficar no seu canto, e talvez não tenha tanta facilidade para interagir com os outros. Mas pode ter a sua chance de conquistar o reconhecimento que merece no trabalho. No amor, reforce a confiança. Cor: PRETO Palpites: 18, 02, 38

VIRGEM

Você começa o dia com vibes perfeitas para dar um gás nas finanças! Assuntos ligados aos amigos também ganham destaque. Depois, será mais fácil se aproximar de quem têm os mesmo objetivos que você. Interesses em comum e altas doses de carinho ajudam a blindar o romance. Cor: BRANCO Palpites: 45, 02, 29

LIBRA

A Lua aumenta sua popularidade e seu lado sociável, mas também avisa que a sua ambição tem tudo para dar aquele gás. Foque no trabalho para tirar o melhor proveito dessa energia e não deixe que as distrações atrapalhem o serviço, tá? No amor, reforce sua autoconfiança! Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 43, 07, 02

ESCORPIÃO

Começar um novo curso ou aprender algo diferente pode ser o que faltava para trazer um pouco mais de animação ao seu dia a dia, bebê! E se depender dos astros, pode esperar momentos divertidos com as pessoas próximas na vida pessoal. Sintonia em alta no amor. Cor: PRATA Palpites: 18, 29, 54

SAGITÁRIO

Bora lá correr atrás das tarefas porque o dinheiro deve entrar, mas não vai cair de presente no seu colo hoje! E com Mercúrio em Libra, você tem as melhores energias para se entender bem com os amigos e correr atrás dos seus sonhos. No amor, controle o ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 15, 32, 60

CAPRICÓRNIO

A Lua favorece os relacionamentos, destacando o seu lado mais sociável e animando o contato com colegas e pessoas queridas. Logo cedo, porém, preste atenção ao seu sexto sentido e escolha bem as palavras, tá? O amor fica protegido pelas estrelas. Cor: CINZA Palpites: 29, 09, 38

AQUÁRIO

Se depender das estrelas, o astral é mais do que favorável para encarar as tarefas que vão surgir pela frente, seja no trabalho ou em casa. Mas as estrelas avisam que o seu sexto sentido fica mais afiado e pode mandar recados importantes. No amor, deixe o bom humor falar mais alto. Cor: VERDE Palpites: 08, 44, 33

PEIXES

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral! É um bom momento para fazer uma fezinha, participar de rifa ou entrar em um sorteio. Mas vale investir no diálogo para garantir uma convivência mais harmoniosa com outras pessoas. O romantismo está no ar no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 25, 34