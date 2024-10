O Auto da Compadecida 2: Trailer mostra reencontro de João Grilo e Chicó, confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dupla querida pelo cinema brasileiro retorna para mais uma aventura com novos personagens e um elenco de peso. Estreia prevista para 25 de dezembro

Após duas décadas de espera, os fãs do cinema nacional podem comemorar: João Grilo e Chicó, a dupla icônica de "O Auto da Compadecida", está de volta em uma continuação.

O trailer oficial de "O Auto da Compadecida 2" foi divulgado na última sexta-feira (27), revelando o tão esperado reencontro dos protagonistas e novas aventuras no sertão nordestino.

O filme tem estreia marcada para o dia 25 de dezembro de 2024, nas principais salas de cinema do Brasil.

A nova aventura de João Grilo e Chicó

A trama se passa na cidade fictícia de Taperoá, no interior de Pernambuco, onde João Grilo, vivido por Matheus Nachtergaele, retorna da morte como uma lenda local.

Famoso por suas artimanhas e esperteza, João Grilo agora é o cabo eleitoral mais influente da cidade, envolvido nas disputas políticas locais. Seu objetivo? Conquistar a "vida mansa" que sempre sonhou.

Ao seu lado, como sempre, está seu fiel e ingênuo amigo Chicó, interpretado por Selton Mello, que se junta a ele em mais uma jornada cheia de reviravoltas e humor.

Personagens queridos e novidades no elenco

O Auto da Compadecida - GLOBO/DIVULGAÇÃO

O retorno de Selton Mello e Matheus Nachtergaele nos papéis principais é um dos maiores atrativos da sequência, mas o filme também traz de volta rostos conhecidos como Rosinha, interpretada por Virginia Cavendish, e o cangaceiro Joaquim Brejeiro, vivido por Enrique Diaz.

Além deles, novos personagens chegam para movimentar a história, com destaque para Clarabela (Fabiula Nascimento), Coronel Ernani (Humberto Martins), Arlindo (Eduardo Sterblitch) e Antônio do Amor (Luís Miranda).

Entre as grandes novidades do elenco, uma mudança importante é o papel de A Compadecida, que será interpretada por Taís Araújo.

Esse papel foi imortalizado por Fernanda Montenegro na versão original de 2000, e agora ganha uma nova interpretação que promete emocionar o público.

Respeito à obra original

O roteiro de "O Auto da Compadecida 2" foi desenvolvido com o aval da família de Ariano Suassuna, autor da obra original, e escrito por Guel Arraes e João Falcão, com a colaboração de Adriana Falcão e Jorge Furtado.

A direção fica por conta de Guel Arraes e Flávia Lacerda, garantindo que a essência do clássico seja mantida, ao mesmo tempo em que traz novos elementos e atualizações para conquistar tanto os antigos fãs quanto uma nova geração de espectadores.

Expectativas

O lançamento de "O Auto da Compadecida 2" marca o retorno de um filme importante para história do cinema brasileiro, que cativou o público com seu humor, crítica social e a representação fiel da cultura nordestina.

A expectativa para a estreia, marcada para o dia 25 de dezembro de 2024, é enorme, e o novo trailer só aumentou a curiosidade sobre as novas peripécias de João Grilo e Chicó.

Com um elenco recheado de estrelas e uma produção que promete ser fiel ao espírito do original, o filme tem tudo para ser um dos maiores sucessos do ano.

O público brasileiro, que guarda com carinho o primeiro filme, está ansioso para ver o que essa dupla divertida e carismática vai aprontar dessa vez.