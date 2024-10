La Ursa, no Bairro do Recife, celebra um ano com noite de brega

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O La Ursa - Café, Restaurante e Bar comemora um ano de funcionamento no Bairro do Recife com shows de Kelvis Duran, Brega de Bolso e Bregadelic. A festa ocorre no sábado (12), das 19h às 2h.



A escolha do ritmo que guiará a festa, o brega, dá-se pela proposta do estabelecimento de reforçar a cultura pernambucana. O nome do local, inclusive, foi resultado desse sentimento, já que "La Ursa" faz referência ao personagem popular e à marchinha de Carnaval.

"É um lugar que respira cultura e levanta a bandeira de um termo tão amado pelos pernambucanos", diz Kelvis, um dos destaques da noite.

A banda Brega de Bolso relata que já cantou outras vezes no local e "sempre com uma sinergia muito boa com o público, nossa expectativa está lá em cima por ter uma noite só de brega com essas atrações incríveis". Por fim, a Orquestra Bregadelic reforça o repertório de brega para o pessoal "dançar, cantar e se emocionar com a gente".

Celebração

Juliana Sales, Michelle Sales e Aline Linden são sócias do La Ursa - DIVULGAÇÃO

O espaço, comandado por Juliana Sales, Michelle Sales e Aline Linden, durante este um ano, atendeu mais de 40 mil clientes, cerca de 20 mil pratos servidos no almoço e mais de 12 mil petiscos. Também marcou presença em dois festivais, o Recife Restaurant Week e o Festival Goût de France.

"Cerca de oito meses antes da fundação oficial do La Ursa, nós nos juntamos e já entramos em consenso sobre o conceito de um restaurante bairrista, antes de começarmos qualquer atividade. Queremos que todo recifense vá para o La Ursa e se sinta em casa. Escolhemos esse bairro, que é um símbolo de Recife e oferece um ambiente perfeito para representar a essência pernambucana", diz Juliana Sales.

Funcionamento

O La Ursa funciona todos os dias, na segunda e terça-feira das 11h às 18h, quarta e quinta, das 11h às 23h; sexta e sábado, das 11h às 00h, e domingo das 12h às 19h. O almoço é servido todos os dias. Nas quartas-feiras à noite é dedicada ao karaokê, com banda ao vivo.

Além disso, nas terceiras quintas-feiras do mês existe um show de Stand up Comédia. Sexta e sábado tem som ao vivo e nos sábados à tarde, samba com feijoada.

SERVIÇO

1 ano do La Ursa – Restaurante, Café e Bar, com Brega de Bolso, Kelvis Duran e Bregadelic

Onde: La Ursa: Paço Alfândega, Rua da Alfândega, 35 - Recife Antigo

Quando: sábado (12), das 19h às 2h

Quanto: o evento será open bar e os ingressos podem ser adquiridos no https://aniversario.laursa.cafe.