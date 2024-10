Resumo das novelas, 2/9: Pilar conversa com Anna sobre os pertences de Paulo, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Leonardo garante a ngela que não pretende mais cair na chantagem de Alma e está disposto a ajudá-la a descobrir quem roubou o dinheiro e os recibos, por isso confronta a mãe e pede que ela lhe conte a verdade, caso contrário, ele não voltará para saber dela. Álvaro descobre que um juiz emitiu um mandado de prisão contra Ángela e está determinado a protegê-la, para que ela não vá para a cadeia. Clarita concorda em ser namorada de Sebastián. Ángela cai na armadilha de Álvaro. Álvaro, com a ajuda de seu advogado, sequestra Ángela para evitar que ela seja presa. Leonardo descobre que Alma o deixou para sempre. Iñaki se dispõe a cuidar de Alma e de seu bebê.

(20h45) A Caverna Encantada

Pilar conversa com Anna sobre os pertences de Paulo. Como líder do grupinho, Felipe começa a fazer exigência aos meninos. Norma tem acesso à mala de Paulo e percebe que não tem nenhuma prova para transferir a posse do colégio para o nome dela. Fafá apresenta um programa ao vivo chamado "Encontrando um Amor" e traz três pretendentes para Dalete; Fafá faz Tonico participar da atração como pretendente de Dalete. Pedro retorna ao colégio. Anna fica com o rádio do pai e vai com Isadora e Manu para a caverna; Isadora tenta consertar o aparelho. Dalete se identifica e dá match com o pastor Isaías. Wanda pede demissão para o Goma, faz as pazes com Shirley e volta a trabalhar como detetive com a irmã.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu. Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

REDE GLOBO

(18h) No Rancho Fundo

Marcelo Gouveia aceita o cargo de engenheiro-chefe na empresa de Ariosto e promete esquecer o que sabe sobre o sequestro de Artur. Tia Salete interrompe a conversa de Margaridinha e Vespertino. Nivalda decide não comparecer ao jantar de Deodora, na intenção de prejudicar a rival. Zefa Leonel anuncia à família que Margaridinha é filha de Tia Salete, e Aldenor se decepciona com os padrinhos. Tia Salete se emociona quando Margaridinha a chama de mãe. Artur diz a Quinota que sabe como conseguir um prazo maior para o pagamento da dívida dos Leonel. Ariosto acredita que ninguém irá comparecer ao jantar de Deodora.

(19h15) Volta Por Cima

Neuza e Jão tentam tranquilizar Madalena. Roxelle provoca Chico na frente de Madalena. Lindomar não resiste à cirurgia. Jão avisa a Madalena, que se desespera. Há uma passagem de tempo. Madalena decide começar a trabalhar com decoração de festas. Doralice e Tati sentem falta de Lindomar. Osmar pede para Violeta ajudar a pagar a dívida com Baixinho. Jão descobre que a vaga que estava pleiteando foi preenchida por um amigo de Rosana e fica furioso. Miranda se aproxima de Nando. Jô e Cacá cobram de Osmar o dinheiro de Baixinho. Jão enfrenta Edson. Osmar pede que Doralice entregue a rescisão de Lindomar para ele, e Madalena o questiona.

(20h40) Mania de Você

Luma alerta Rudá sobre Viola, e propõe se unir a ele a fim de investigar a morte de Molina e o roubo de seu patrimônio. Mércia afirma a Mavi que Viola destruirá a vida do filho. Rudá vê Mavi beijando Viola e fica perplexo. Viola consegue um quarto para Luma no hotel, mas diz que é um esquema temporário. Luma insiste em saber se Viola não está mesmo com ninguém. Viola diz que quando arrumar um namorado ela será a primeira a saber. Luma fica intrigada ao ver Mavi como recepcionista.