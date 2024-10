Agenda cultural: Daniela Mercury e mais shows e peças para conferir no final de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Judith Cohen e Una Martins são outras atrações do final de semana; no teatro, o destaque fica com 'Bicha Oca', de Rodolfo Lima

O final de semana conta com diversas opções de show e peças de teatro no Recife. O destaque fica com Daniela Mercury, que se apresenta nos 12 anos da festa Odara Ôdesce, no Terminal Marítimo, no Bairro do Recife, neste sábado (5).



Na sexta-feira (5), a artista canadense Judith Cohen sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel, pela primeira vez, para um concerto único do espetáculo "Seguindo os Passos da Herança Musical Acadiana e Sefardita".

Outro destaque é Una Martins com o show "Esquartejada", espetáculo que completou 10 anos em 2023 e percorreu o país para sua última turnê ao longo deste ano. A apresentação acontece no próximo sábado 95), às 20h, no Teatro Marco Camarotti, Sesc Santo Amaro.

Shows

Sexta-feira



Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini apresentam show "50 anos da música de Minas"

Horário: 22h

Onde: Classic Hall, em Olinda

Quanto: a partir de R$ 100, à no Classic Hall e no Bilheteria Virtual

Show "Ose Nibu Omi: A Guardiã de Òrúnmìlá", com Gabriela Sampaio

Horário: 19h

Onde: Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 467, Boa Vista - Recife/PE)

Quanto: R$ 10 ou 1kg de alimento não perecível, à venda no Sympla

Kelvis Duran no Frege

Horário: 21h

Onde: Frege (Avenida Rio Branco, 155, Recife)

Quanto: R$ 40 (individual) e R$ 200 (mesa segundo lote), à venda no Sympla



Dany Myler no Terra do Brega

Horário: 21h

Onde: Terra Café I Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467,)

Quanto: R$ 15, à venda no Sympla



Especial Lady Gaga - Arlequina

Horário: 22h

Onde: Clube Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Soledade)

Quanto: R$ 25, R$ 20 e R$ 10

Sábado

Daniela Mercury na Odara 12 anos

Horário: 16h

Onde: Terminal Marítimo (Bairro do Recife)

Quanto: R$ 110 (pista social); R$ 260 (open bar)

Judith Cohen

Horário: 20h30

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Santo Antônio)

Quanto: Gratuito

Una - Esquartejada

Horário: 20h

Onde: Teatro Marco Camarotti (Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro)

Quanto: Gratuito

In the Dark

Horário: 22h

Onde: Clube Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Soledade)

Quanto: R$ 30, R$ 15 (meia), R$ 60 (consumação) e R$ 50 (casadinha), à venda no Sympla

Domingo (6)

Forró da Democracia com Vinicíus Nogal, Laís Senna, Hugo Pierry e convidados

Horário: 18h

Onde: Terra Café I Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467)

Quanto: R$ 20, à venda no Sympla

Teatro

Sexta-feira (4)

Fernando Pessoa: O Último dos Palhaços

Horário: 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, s/n, Recife)

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no Sympla



Bicha Oca, de Rodolfo Lima (adapto de Marcelino Freire)

Horário: 18h

Onde: Espaço Cênicas (Rua Vigário Tenório, 199)

Quanto: R4 50 e R$ 25 (meia), à venda no Sympla



Sábado (5)

"Branca de Neve"

Horário: 19h30

Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos)

Quanto: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 40 promocional, à venda no Sympla