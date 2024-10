Danilo Caymmi é a próxima atração do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque; confira ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Danilo Caymmi no Teatro do Parque

O cantor e compositor Danilo Caymmi se apresenta no dia 11 de outubro, às 18h30, no palco do Teatro do Parque, em Recife, como parte do Projeto Seis e Meia. A turnê "Andanças 5.5" comemora os 55 anos da canção "Andança", que já foi interpretada por Beth Carvalho e pelo grupo Golden Boys.

Com ingressos a partir de R$ 60, a noite ainda contará com a participação do cantor pernambucano André Macambira, que fará a abertura do momento.

Aos 76 anos, Danilo Caymmi esta em sua turnê "Andanças 5.5", que também foi lançada como álbum em janeiro deste ano, o artista revisita a canção que dá nome ao projeto e outros grandes sucessos da MPB.

O repertório inclui músicas marcantes como "Sabiá", de Tom Jobim e Chico Buarque, "Viola Enluarada", de Marcos e Paulo Sérgio Valle , e outras como "Travessia", de Milton Nascimento e Fernando Brant, e "Eu e a brisa", de Johnny Alf.

Em paralelo a "Andanças 5.5", Danilo Caymmi segue também com o projeto "Um Tom sobre Jobim", que presta tributo ao maestro Tom Jobim, em uma turnê mundial. Esse show coincide com o aniversário de 30 anos da morte de Jobim.

Abertura do Show

A abertura da noite fica por conta de André Macambira , cantor e compositor pernambucano, que apresentará o show "Meu Canto".

Natural de Serra Talhada , Macambira traz uma fusão de ritmos nordestinos, como forró e xaxado, com influências da MPB e do rock.

No repertório, além de músicas autorais, o artista incluirá releituras de clássicos da música nordestina e brasileira.

Serviço

Danilo Caymmi no Projeto Seis e Meia