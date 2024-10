Ensaios da Anitta 2025: Saiba preços de ingressos de shows e quando comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Turnê cumprirá 12 datas com o tema Maratona de Jogação", celebrando o universo esportivo; ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (9)

A cantora Anitta realizará mais uma turnê nas prévias do Carnaval em janeiro e fevereiro de 2025, com os Ensaios da Anitta. Desta vez, a turnê cumprirá 12 datas, respectivamente em: São Luís, Fortaleza, Salvador, Ribeirão Preto, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e, por fim, São Paulo.

A carioca elegeu o tema "Maratona de Jogação" para celebrando o universo esportivo como tema de seu carnaval. Ela usará fantasias inspiradas por diferentes modalidades esportivas.

A abertura das vendas ocorre na próxima quarta-feira (9), pelo site: www.carnavaldaanitta.com.br. Os preços dos ingressos serão revelados ao longo da tarde, com início de 12h em São Luiz e Fortaleza; 15h em Salvador e Brasília; e 18h para Ribeirão Preto e Recife.

A matéria será atualizada com preços ao longo da quarta-feira (9).

Ensaios da Anitta 2025: Confira os preços ingressos de todos os shows

São Luís, MA

Quando: 11/01

Onde: Área externa do São Luís Shopping

Quanto: Abertura das vendas às 12h. Abertura Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Fortaleza, CE

Quando: 12/01

Onde: Marina Park

Valores: Premium Lote 05 - Meia: R$ 170,00 + Taxa (Válido com 1kg de alimento) // Inteira: RS360,00 + taxa Open Lote 06 - Meia: R$ 500,00 + taxa (Válido com 1kg de alimento) // Inteira: R$ 1.000,00 + taxa

Salvador, BA

Quando: 18/01

Onde: Centro de Conveções

Quanto: Abertura das vendas às 15h. Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Brasília, DF

Quando: 19/01

Onde: Na Praia Parque

Quanto: Abertura das vendas às 15h. Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Recife, PE

Quando: 25/01

Onde: Área externa do Cecon

Quanto: Abertura das vendas às 18h. Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Ribeirão Preto, SP

Quando: 26/01

Onde: Estádio do Comercial

Quanto: Abertura das vendas às 18h. Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Belo Horizonte, MG

Quando: 01/02

Onde: Esplanada do Mineirão

Quanto: Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Campinas, SP

Quando: 02/02

Onde: Red Eventos - Área Externa

Quanto: Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Rio de Janeiro, RJ

Quando: 08/10

Onde: Marina da Glória

Quanto: Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Curitiba, PR

Quando: 15/01

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Quanto: Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Florianópolis, SC

Quando: 16/02

Onde: Arena Floripa

Quanto: Preços revelados nesta quarta-feira (9)

São Paulo, SP

Quando: 22/02

Onde: Em breve

Quanto: Preços revelados nesta quarta-feira (9)

Como surgiram os Ensaios da Anita

Imagem de Anitta para divulgação de sus ensaios pré-carnaval e do seu bloco que acontecera no Salvador e no Rio de Janeiro - Lude Richele

O projeto "Carnaval da Anitta" surgiu em 2016, com o seu primeiro bloco oficial, o "Bloco das Poderosas", que desfilou pela primeira vez no Rio de Janeiro. Em 2018 e 2019, o projeto ganha novos nomes, passando a se chamar: Bloco da Anitta e Ensaios da Anitta.

Em 2020, o Carnaval da Anitta se consolida como evento pré-carnavalesco, sendo sucesso de público no Rio, São Paulo e Salvador. Após a pandemia, em 2022, o projeto retorna com modelo de turnê nacional.

Com uma mistura de hits da carreira e clássicos do Carnaval, Anitta quer fazer do pré-Carnaval brasileiro em uma verdadeira maratona de celebração em 2025.

"Carnaval é minha época preferida do ano. E também é um momento de grande atenção nacional e internacional. É por isso que sempre aproveito a ocasião para falar de coisas que são importantes para mim. Meu carnaval já homenageou mulheres incríveis da história, causas ambientais, tecnologia… Agora é a vez dos esportes. Tô feliz e animada pra cair na estrada novamente", comentou a cantora.