Resumo das novelas, 10/10: Samanta pede a Pablo que devolva o carro que seu pai lhe deixou, em Contigo SIm

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Samanta pede a Pablo que devolva o carro que seu pai lhe deixou, ele recusa, mas ela ameaça colocá-lo na cadeia, Leonardo acredita que Samanta já comprou as autoridades e avisa, Luz informa a Leonardo e a Darío sobre o dinheiro que viu da Mirta. Ángela pede a Álvaro que desista dela e implora que ele não tente ajudá-la agora que tem problemas com as autoridades. Adela procura Samanta para questioná-la sobre a posição em que ela deixa o nome dos pais. Álvaro garante a Leonardo que Ángela precisa deles juntos, então ele se propõe a fazer as pazes para ajudar a mulher que amam. Alma se comunica com Leonardo e garante que seu bebê está em perigo. Álvaro faz uma confissão para Clarita e Mirta culpa Ángela pelo que está acontecendo. para Alma.

(20h45) A Caverna Encantada

Enquanto Elisa faz o passeio com as crianças, Pilar se torna inspetora por um dia. Os documentos confidenciais de Goma são subtraídos. Marques de Isconhecido diz que é muito importante para a história do Brasil, mas é desvalorizado. Dom Pedro I também emerge do quadro artístico e afirma que Marques nunca fez nada pelo país; os dois duelam. Lucas também batalha com Marques. Os alunos conseguem prender Marques no quadro novamente, e Dom Pedro I agradece o serviço deles. Goma avisa Shirley e Wanda que na pasta secreta estava a fórmula do urso gigante de bala de goma, e elas ficam preocupadas.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Raquel pressiona Jacó a seguirem para Canaã. Jasper se desespera com o sequestro de Bila. Maalate tem um novo impasse com Esaú. Raquel fica na saia justa diante de Yarin e Jasper. Lúcifer defende Jacó.

REDE GLOBO

(17h50) No Rancho Fundo

Artur e Quinota namoram. Dona Castorina rompe com Blandina e deixa o hotel. Quintilha, Ariosto e Deodora convencem Primo Cícero a retomar a briga contra os Leonel. Elias Crisóstomo explica a Zefa Leonel que um homem lhe vendeu Inês de Castro. Torquato Tasso encontra Dona Castorina no banco da praça e a leva para a casa de Quinota. Nastácio percebe que Benvinda se apaixonou por Elias. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina, que está com o anel de turmalina paraíba. Esperança se une a Blandina. Quinota vê o anel na mão de Dona Castorina.

(18h30) Volta Por Cima

Osmar não consegue segurar Baixinho. Chico tira satisfações com Jão. Violeta queima seu contrato de casamento. Chico deixa Madalena no bar e vai ao encontro de Roxele. Jô decide falar de Osmar para a polícia. Madalena vai com Jão visitar Neuza. Madalena estranha o comportamento de Osmar. Violeta descobre que Jô e Cacá mentiram sobre a morte de Baixinho. Cida implica com Madalena. Cacá se desculpa com Jão. Roxele pressiona Chico a terminar seu noivado com Madalena. Jô faz um retrato falado de Osmar na delegacia.

(20h10) Mania de Você

Mavi descobre que Luma já sabe que ele é o dono do resort. Rudá pede a Luma que considere a possibilidade de Viola não ser cúmplice de Mavi. Luma não cede à chantagem de Mavi. Bruna atualiza Diana sobre o namoro com Tomás. Para contratar Mércia como sua governanta, Mavi exige que a mãe convença Luma a aceitar sua proposta e que peça perdão a Viola. Mércia pede desculpas a Viola. Luma chega à casa de Viola e se depara com Mavi e Mércia.